SpaceX успішно випробувала Starship SN10, але корабель таки вибухнув: ефектні відео

Компанія SpaceX у четвер, 4 березня, провела польотні випробування прототипу корабля Starship SN10. Апарат піднявся у повітря, здійснив усі маневри та успішно, хоча й дещо грубо приземлився на платформу. На жаль, незадовго після посадки корабель таки вибухнув.

Це вже третій тестовий корабель Starship. Попередні версії SN8 та SN9 розбилися під час випробувань попередньо успішно виконавши політ та заплановані маневри.

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Навідмінну від попередніх запусків, тестовий політ Starship SN10 передбачав 60% ймовірність успішної посадки корабля. Для цього SpaceX внесла зміни у конструкцію Starship, а Ілон Маск підтвердив, що цього разу корабель матиме більше шансів вціліти.

Запис трансляції зі стартом та приземленням Starship SN10: дивіться відео

Вибух після посадки

На жаль, Starship SN10 таки вибухнув через деякий час після посадки. Чому так сталося наразі не ясно, варто очікувати інформації від SpaceX. Тим не менше SpaceX таки вдалося успішно посадити корабель, а це головне. Далі команда інженерів займеться встановленням причин вибуху і зробить все потрібне для того, щоб уникнути такого ж інциденту у майбутньому.

Вибуху Starship SN10: дивіться відео



Момент вибуху Starship SN10 / Скріншот