Після успіху в Україні Starlink отримала мільйонний контракт від військових США

Командування спеціальних операцій ВПС США уклало зі SpaceX річний контракт на суму 1,9 мільйона доларів для забезпечення роботи інтернету системами Starlink у Європі та Африці, починаючи з серпня.

Контракт стосується обладнання та послуг для підтримки військових авіатранспортних підрозділів на авіабазі "Рамштайн", Німеччина. Він містить супутникові термінали та інтернет-сервіси для оперативного забезпечення послуг на стаціонарних сайтах та для мобільних користувачів, яким потрібно підключити пристрої до інтернету.

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Контрактний офіс Командування спеціальних операцій ВПС заявив, що це контракт із єдиним джерелом, оскільки SpaceX була єдиним учасником торгів, який міг надати необхідні послуги та показав, що може працювати у ворожому електронному середовищі.

Загальна вимога полягала в комерційному супутниковому інтернет-рішенні з використанням супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) з доступними послугами в Європі та Африці для підтримки 86-го аеротранспортного крила ВПС.

Після ретельного дослідження було виявлено, що SpaceX Starlink є єдиним постачальником, здатним надати цю спеціалізовану послугу зв’язку в поточних зонах роботи в необхідний час. Starlink – єдина комунікаційна компанія, яка наразі надає комерційне супутникове рішення для Європи та Африки,

– йдеться в документі з обґрунтуванням контракту, опублікованому 5 серпня.

Сузір'я супутників Starlink

Після останнього запуску супутників Starlink 12 серпня SpaceX має найбільше угруповання супутників на орбіті – 2287 штук, які зараз працюють.

Жоден із поточних інтернет-провайдерів LEO – Amazon Kuiper, OneWeb, Telesat – не може запропонувати жодних аналогічних послуг як у Європі, так і в Африці. Starlink також є єдиним постачальником супутникової мережі LEO, який зараз використовується в Україні та довів свою ефективність за екстремальних умов.

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Нагадаємо, що у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, потреби в комунікаціях для підтримки функціонування критичної інфраструктури зростають щодня. Завдяки обладнанню Starlink українські оператори швидко відновлюють пошкоджені комунікації та забезпечують зв'язок для цивільних та військових у найбільш небезпечних місцях країни.