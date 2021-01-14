Найновіший прототип космічного корабля SpaceX Starship SN9 здійснив три запуски двигунів за один день. Схоже SpaceX найближчим часом здійснить запланований політ на 12,5 км.

Прототип SN9 провів свої другі, треті та четверті випробування на "статичний вогонь" 13 січня на майданчику SpaceX в Бока Чіка на узбережжі Мексиканської затоки, повідомляє 24 канал.

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Як проходили вогневі випробування

Двигуни коротко запалилися о 13:28, знову о 15:22, а потім ще раз о 16:36 за часом східного узбережжя США.

Довідка. Під час статичних вогневих випробувань двигуни ненадовго палають, поки транспортний засіб залишається стояти на платформі. Starship SN9 вже мав одне таке випробування 6 січня.

Проведені вогневі випробування є частиною підготовки до запуску прототипа SN9, який підніметься в небо найближчими днями (або тижнями), якщо все піде за планом. Очікується, що політ SN9 буде подібним до польоту, проведеного прототипу SN8, який піднявся на 12,5 кілометра у небо Південного Техасу, здійснив маневр та вибухнув під час приземлення.

Everyday Astronaut зібрав на своєму YouTube всі 3 випробування Starship SN9.

Вогневі випробування SN9, відео:

Для чого SpaceX робить Starship

SpaceX розробляє Starship для перевезення людей та вантажів на Землі, на Місяць, Марс та інші віддалені пункти призначення. Транспортна система складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.

І Starship, і Super Heavy будуть оснащені двигунами Raptor наступного покоління. Останній Starship буде мати шість Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.

Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.