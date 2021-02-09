SpaceX розповіла про свої плани щодо надання телефонних послуг, голосових викликів навіть у відсутності електроенергії, а також дешевших планів для людей з низьким рівнем доходів в рамках проєкту Starlink та урядової програми Lifeline.

Детальна інформація викладена в петиції Starlink до Федеральної комісії зі зв'язку США про присвоєння їй статусу оператора зв'язку відповідно до Закону про зв'язок. SpaceX необхідний цей юридичний статус у деяких штатах, де нею отримано державне фінансування для розгортання широкосмугового зв'язку в малорозвинених районах. Статус ETC також необхідний для отримання відшкодування за програмою FCC Lifeline за надання знижок на послуги зв'язку людям з низьким рівнем доходів.

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Які плани у SpaceX

Зараз супутниковий інтернет Starlink знаходиться в стадії тестування і коштує 99 доларів на місяць плюс одноразова плата в розмірі 499 доларів за термінал, антену і маршрутизатор. Хоча тестова версія Starlink включає тільки широкосмуговий зв'язок, SpaceX заявила, що в майбутньому буде продавати послуги VoIP, які включають:

голосовий доступ до телефонної мережі загального користування або її функціональний еквівалент;

пакет безплатних хвилин для дзвінків користувачів місцевим абонентам;

доступ до служб екстреної допомоги;

послуги за зниженими тарифами для підтверджених абонентів з низьким рівнем доходів.

SpaceX заявила, що послуги голосового зв'язку будуть продаватися окремо за цінами, порівняними з наявними в містах тарифами. Компанія додала, що у споживачів буде можливість використовувати звичайний SIP-телефон стороннього виробника або IP-телефон зі списку сертифікованих моделей. SpaceX також вивчає інші варіанти телефонних послуг.

Starlink збирається продавати й варіанти терміналів з резервною батареєю, яка забезпечить роботу голосового зв'язку на мінімум 24 години навіть за відсутності електропостачання в разі аварій.

У служби Starlink зараз немає клієнтів Lifeline, тому що тільки оператори зі статусом ETC можуть брати участь у цій програмі. Але як тільки SpaceX отримає статус ETC, вона збирається надати знижки Lifeline-споживачам з низьким рівнем доходів і буде рекламувати відповідну послугу, щоб залучити зацікавлених людей,

– також заявили у SpaceX.

Зверніть увагу. Програма Lifeline надає субсидію в розмірі 9,25 долара на місяць для домогосподарств з низьким рівнем доходів на послуги широкосмугового доступу або 5,25 долара — на телефонний зв'язок. Яку знижку збирається пропонувати Starlink, не уточнюється.