У SpaceX розповіли коли запустять свій перший плавучий космодром

Компанія SpaceX зайнялася будівництвом свого першого плавучого космодрому "Деймос" і планує повноцінно відкрити його вже у 2022 році. Про це у своєму твітері розповів засновник компанії Ілон Маск. Космодром буде зроблений на базі переобладнаної нафтової вишки.

Фобос та Деймос

Нагадаємо, що космічна компанія придбала дві колишні нафтових вишки на початку 2021 року. Вони отримали назву Деймос і Фобос на честь двох супутників Марса. SpaceX планує переобладнати їх під плавучі пускові і посадочні платформи для прийдешніх багаторазових ракет Starship.

Цікаво Навіщо "Союз", якщо є батут: NASA припинить купувати місця на російських космічних кораблях

Навіщо SpaceX плавучі космодроми

Назви платформ прямо натякають на те, що вони будуть використовуватися для пусків космічних кораблів на Марс.

Однак буде у них і більш приземлене застосування: згідно з планом інженерів, ці платформи будуть виконувати роль ключових вузлів у мережі точок, призначених для гіперзвукових подорожей, анонсованих раніше. Наприклад, з їх допомогою можна буде за 30 хвилин дістатися з Пекіна до Нью-Йорка.

Не пропустіть Ілон Маск показав свіже фото нового прототипу Starship SN16

До речі, на початку травня SpaceX успішно провела тестовий запуск Starship SN15. Ракета не тільки успішно злетіла, а й приземлилася. Зараз компанія готується здійснити тестовий політ корабля з Техасу на Гаваї.