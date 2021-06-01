Фобос та Деймос

Нагадаємо, що космічна компанія придбала дві колишні нафтових вишки на початку 2021 року. Вони отримали назву Деймос і Фобос на честь двох супутників Марса. SpaceX планує переобладнати їх під плавучі пускові і посадочні платформи для прийдешніх багаторазових ракет Starship.

Цікаво Навіщо "Союз", якщо є батут: NASA припинить купувати місця на російських космічних кораблях

Навіщо SpaceX плавучі космодроми

Назви платформ прямо натякають на те, що вони будуть використовуватися для пусків космічних кораблів на Марс.

Однак буде у них і більш приземлене застосування: згідно з планом інженерів, ці платформи будуть виконувати роль ключових вузлів у мережі точок, призначених для гіперзвукових подорожей, анонсованих раніше. Наприклад, з їх допомогою можна буде за 30 хвилин дістатися з Пекіна до Нью-Йорка.

Не пропустіть Ілон Маск показав свіже фото нового прототипу Starship SN16

До речі, на початку травня SpaceX успішно провела тестовий запуск Starship SN15. Ракета не тільки успішно злетіла, а й приземлилася. Зараз компанія готується здійснити тестовий політ корабля з Техасу на Гаваї.