Федеральна влада США оприлюднили подробиці щодо спорудження космодрому SpaceX у Південному Техасі. Інформація була представлена на початку березня у публічному повідомленні інженерного корпусу армії США.

Нові документи включають детальні креслення ділянки у південній частині штату Техас, розташованій вздовж Мексиканської затоки, на якій і буде створено космопорт.

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Повідомляється, що новий космодром SpaceX буде включати в себе:

дві орбітальних стартових площадки, одна з яких вже будується;

дві суборбітальних стартових площадки, одна з яких вже готова;

дві посадочних майданчики, одна з яких вже закінчена;

два стенди для випробувань космічних кораблів Starship і прискорювачів Super Heavy для них;

великий парк наземного допоміжного обладнання для забезпечення орбітальних польотів;

майданчик біля входу на територію для розміщення космічного корабля Starhopper.

Особливості нового космодрому SpaceX

В архітектурному кресленні космодрому вражає його компактність. Усі об'єкти будуть зосереджені на території розміром близько 10 гектарів, що різко контрастує з величезними стартовими майданчиками у Флориді в Космічному центрі Кеннеді і на космодромі мису Канаверал.

Проте, SpaceX, схоже, впевнена, що зможе керувати запуском і посадкою своїх апаратів таким чином, щоб невдачі не призвели до пошкодження розташованого поблизу обладнання. Це трохи нетрадиційний підхід, однак SpaceX часто йшла на ризик у своїй роботі, щоб прискорити темпи розвитку.



Новий космодром SpaceX (знімок з космосу) / Фото Maxar

Ці плани доводять, що Ілон Маск бачить майбутнє SpaceX у Техасі. А будівництво нового космодрому і придбання двох нафтових вишок під назвою Фобос і Деймос дають певне уявлення про операційні можливості компанії. Маск також запропонував включити сусіднє містечко Бока-Чіка у склад нового міста під назвою Starbase.

Варто відзначити, що крім задоволення вимог інженерного корпусу армії США, SpaceX також повинна пройти екологічну експертизу Федерального управління цивільної авіації. В даний момент компанія працює над тим, щоб надати відомству оновлену екологічну оцінку.