Як кораблі мали літати до МКС раніше

Спочатку NASA уклало контракти зі SpaceX і Boeing, в рамках яких кожна з компаній повинна провести по шість пілотованих місій з доставки астронавтів на МКС. SpaceX успішно сертифікувала корабель Crew Dragon і вже виконала три пілотовані польоти.

Не пропустіть Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Разом з тим Boeing так і не вдалося у повному обсязі провести випробування корабля, необхідні для сертифікації. У жовтні було оголошено, що вирішальний політ Starliner без екіпажу відбудеться не раніше середини 2022 року. Якщо він виявиться успішним, то, ймовірно, Boeing отримає дозвіл на проведення пілотованих місій.

Crew Dragon продовжить літати до МКС

Наступна місія SpaceX у рамках початкових угод має відбутися лише у 2023 році. Тепер NASA передала частину призначених Boeing польотів в руки SpaceX, щоб мати можливість протягом наступного року доставляти на МКС астронавтів і вантажі.

При цьому NASA продовжить працювати з Boeing, щоб усунути всі наявні проблеми та підготувати Starliner до наступного випробувального польоту. Згідно з наявними даними, Boeing розраховує відправити свій корабель у безпілотний політ у середині наступного року. Якщо він пройде вдало, то до кінця 2022 на Starliner можуть полетіти перші астронавти.