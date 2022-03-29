Про закінчення випуску Dragon президентка SpaceX Гвін Шотвелл повідомила вчора ввечері, 28 березня. За її словами, виробництво низки вузлів та деталей продовжиться для потреб післяпольотного технічного обслуговування. Але основні сили команди, яка працювала над Crew Dragon, тепер сфокусуються на кораблі наступного покоління Starship.

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Тепер усі польоти виконуватимуть на вже створеному флоті із чотирьох багаторазових пасажирських капсул.

Кораблі сімейства Dragon

Зараз космічний флот SpaceX налічує шість капсул Dragon другого покоління: пара Cargo (вантажні) та чотири Crew (пілотовані). Цього більш ніж достатньо для виконання всіх поточних та запланованих контрактів.

Підготовка Dragon до повторного польоту займає близько трьох-чотирьох місяців, різниці між пілотованою та вантажною версіями у цьому процесі практично немає. Причому технічні можливості кораблів не використовують повністю – замість проєктних семи крісел вони сертифіковані на чотирьох астронавтів (більше поки що не потрібно).



Корабель Dragon / Фото SpaceX

Майбутня місія SpaceX

Наразі відомо, що капсула C212 Freedom готова та проходить тестування. Офіційно про завершення її збирання компанія поки не повідомляла. Перша місія, яка чекає на цей корабель, намічена на квітень (Crew-4). Під час неї на МКС доставлять чотирьох астронавтів для виконання 67-ї та 68-ї експедицій на орбітальній лабораторії.

Що там зі Starship

Стало відомо, що роботи над пілотованою версією корабля Starship переходять з попередньої — теоретичної — в практичну площину. Наразі робити будь-які висновки щодо термінів розробки всієї повністю багаторазової ракетно-космічної системи наступного покоління ще дуже зарано. Наразі її перший безпілотний орбітальний запуск досі не має точної дати.



Система Starship біля стартової вежі / Фото SpaceX

Спершу випробувальний старт прототипу Starship очікувався наприкінці літа або восени 2021 року, але відсутність схвалення від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) змусило SpaceX перенести терміни.

Тим часом SpaceX не марнувала часу і, поки дозвіл на політ не отримано, продовжувала роботу за програмою.

Зараз же частину команди Starship перекинули на проєкт Starlink, оскільки Ілон Маск надав низку систем для роботи супутникового інтернету Україні. Виникла потреба забезпечити роботу цих систем на військовому рівні, покращити кіберзахист та зробити їх мобільними, що успішно реалізувала команда Starlink.

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Що відомо про політ Starship

Зараз відомо, що на орбіту полетить вже новий прототип Starship, причому він має навіть вивести тестове корисне навантаження (пакет супутників Starlink). Ще ж і надто, оснащуватися попередня версія Starship буде наступним поколінням двигунів Raptor. Виробництво першої версії завершилося після 200 випущених одиниць, майже всі з яких використовувалися в наземних стендових або атмосферних льотних випробуваннях.