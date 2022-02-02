SpaceX представила преміум-підписку на супутниковий інтернет Starlink: відома ціна й деталі

Компанія SpaceX представила преміальний пакет підписки на свій супутниковий інтернет Starlink. Пакет пропонує нове потужніше обладнання та вищу швидкість.

Детальніше про підписку

До нової підписки входить більша та потужніша антена, яка здатна забезпечувати швидкість прийому даних від 150 до 500 Мбіт/с з рівнем затримок від 20 до 40 мс. Преміальна версія сервісу також пропонує вдвічі більшу вихідну швидкість – від 20 до 40 Мбіт/с проти 10-20 Мбіт/с у базовому тарифі.

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Підвищена швидкість супутникового з'єднання обійдеться абонентам недешево. При виборі пакету Starlink Premium доведеться віддати 2500 доларів за антену і вносити щомісячну плату в розмірі 500 доларів.



Антена в тарифі Starlink Premium більша й потужніша / Фото Starlink

Постачання обладнання для підключення преміального пакету послуг Starlink розпочнеться у другому кварталі цього року. Компанія вже пропонує зацікавленим користувачам залишити депозит у розмірі 500 доларів за преміальну тарілку. Основними клієнтами преміум-пакету Starlink розглядає невеликі офіси, магазини та адміністративних користувачів у важкодоступних місцях для прокладання звичного інтернет-з'єднання.

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Разом із підвищеною швидкістю Starlink також обіцяє для преміум-пакета стабільніше підключення за поганих погодних умов та цілодобовий пріоритетний доступ до сервісу технічної підтримки.

Нагадаємо, що базовий пакет супутникового інтернету Starlink пропонує швидкість прийому від 50 до 250 Мбіт/с із затримками від 20 до 40 мс. Обладнання у базовому пакеті обійдеться в 500 доларів плюс щомісячна абонентська плата в розмірі 100 доларів.