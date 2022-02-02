Детальніше про підписку
До нової підписки входить більша та потужніша антена, яка здатна забезпечувати швидкість прийому даних від 150 до 500 Мбіт/с з рівнем затримок від 20 до 40 мс. Преміальна версія сервісу також пропонує вдвічі більшу вихідну швидкість – від 20 до 40 Мбіт/с проти 10-20 Мбіт/с у базовому тарифі.
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Підвищена швидкість супутникового з'єднання обійдеться абонентам недешево. При виборі пакету Starlink Premium доведеться віддати 2500 доларів за антену і вносити щомісячну плату в розмірі 500 доларів.
Антена в тарифі Starlink Premium більша й потужніша / Фото Starlink
Постачання обладнання для підключення преміального пакету послуг Starlink розпочнеться у другому кварталі цього року. Компанія вже пропонує зацікавленим користувачам залишити депозит у розмірі 500 доларів за преміальну тарілку. Основними клієнтами преміум-пакету Starlink розглядає невеликі офіси, магазини та адміністративних користувачів у важкодоступних місцях для прокладання звичного інтернет-з'єднання.
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Нагадаємо, що базовий пакет супутникового інтернету Starlink пропонує швидкість прийому від 50 до 250 Мбіт/с із затримками від 20 до 40 мс. Обладнання у базовому пакеті обійдеться в 500 доларів плюс щомісячна абонентська плата в розмірі 100 доларів.