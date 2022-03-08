Під час виступу 7 березня у Каліфорнійському технологічному інституті Гвен Шотуелл сказала, що компанія працювала близько півтора місяці, щоб отримати права або дозвіл уряду на надання послуг в Україні, перш ніж 26 лютого Михайло Федоров попросив SpaceX надати термінали Starlink.

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Ми працювали над тим, щоб отримати дозвіл – права на розміщення потужностей в Україні. Ми працювали з українцями півтора місяці або близько того,

– розповіла президент SpaceX.

За її словами, компанія чекала на листи з офіційним дозволом, але він так і не прийшов до того, як російські війська вторглися в країну 24 лютого.

Ілон Маск, засновник та виконавчий директор SpaceX, написав у твітері у відповідь Федорову 26 лютого, що послуги Starlink вже активовані для України, а термінали в дорозі. Перший комплект терміналів прибув у країну за два дні.

Вони написали Ілону в твітері, і ми активували їх. Це був наш дозвіл. То був лист від міністра – у формі твіта,

– зазначила Шотуелл.

Starlink в Україні пріоритет для SpaceX

Після того, як Україна отримала перші термінали Starlink, Ілон Маск наголосив, що забезпечення роботи супутникового інтернету в Україні стає пріоритетом для SpaceX. А все тому, що після того, як запрацювали термінали, активізувалися спроби вплинути на їх роботу з боку Росії.

У SpaceX прийняли рішення перекинути ресурси для забезпечення належної роботи Starlink і навіть, спеціально для України, переписали програмне забезпечення так, що сигнал став сильнішим, а енергоспоживання антен меншим ціною дещо більшої затримки. Як наслідок стало можливим забезпечити роботу антен Starlink від звичайного автомобільного прикурювача.

Згодом Ілон Маск повідомив, що запуск системи Starship довелося перенести, адже SpaceX залучила ресурси з цього проєкту для роботи над Starlink.