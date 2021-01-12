NASA повідомило про те, що відстикування та повернення на Землю вантажного космічного корабля SpaceX Dragon відкладається через несприятливі погодні умови. Корабель повинен повернути на Землю 2,3 тонни наукового обладнання та експериментів.

Під час трансляції, яка проводилася на сайті NASA, диспетчер оголосив, що в місці посадки на сході Флориди, спостерігаються невідповідні для цього погодні умови, повідомляє 24 канал. Очікується, що якщо в районі приводнення найближчим часом буде відповідна погода, тоді корабель може покинути МКС вже у вівторок.

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Трошки про Dragon

Вантажний корабель SpaceX Dragon сьогодні є єдиним багаторазовим космічним кораблем, який використовується для доставки та повернення вантажів з Землі на МКС і назад. Кожен SpaceX Dragon розрахований щонайменше на 5 польотів в обидва боки.



Вантажний корабель SpaceX Dragon на МКС

Саме цю космічну вантажівку відправили до космічної станції 6 грудня. Корабель доставив членам екіпажу МКС приблизно 3 тонни продовольства, обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів.