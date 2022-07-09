SpaceX похизувалася вражаючим відео посадки Falcon 9, знятим з використанням Starlink Maritime
Джерело:твітер SpaceX
Компанія американського мільярдера SpaceX, офіційно анонсувала Starlink Maritime – високошвидкісний інтернет із малою затримкою та швидкістю завантаження до 350 Мбіт/с. Сервіс орієнтований на морські транспортні засоби.
Напередодні саме відбувся черговий політ ракети Falcon 9, яка вивела на орбіту вже звичну партію з 53 супутників системи орбітального інтернету Starlink. Компанія не оминула шансу продемонструвати вражаюче відео посадки першого ступеня ракети, а разом з тим представив і новий сервіс.
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Крім того, що Starlink витримує екстремальний холод, спеку, град, мокрий сніг, зливу і ураганний вітер, він досить міцний, щоб витримувати ракетні посадки. Ось живе відео, зняте на безпілотному кораблі SpaceX у морі зі Starlink і без нього,
– мовиться у твітері SpaceX.
Що відомо про Starlink Maritime
Наразі відомо, що вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів, а щомісячна підписка обійдеться в 5 тисяч доларів. Як повідомляє SpaceX, швидкість завантаження даних забезпечуватиметься на рівні до 350 Мбіт/с біля моря.
Варто зазначити, що тарілка й обладнання Maritime буде суттєво відрізнятися від аналогів для домашнього користування. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, який здатний підтримувати зв'язок під час потужного шторму у морі. Також Maritime отримав додатковий захист від впливу солоної води та сильних вітрів і здатен витримати навіть шторм (принаймні так заявляє SpaceX).
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Також відомо де саме працюватиме сервіс Starlink Maritime:
- прибережні води США, крім Аляски;
- Європа, за винятком частини Норвегії, Швеції та Фінляндії;
- Австралія;
- Бразилія;
- Чилі;
- частина Нової Зеландії.