Компанія SpaceX досягла визначного моменту у процесі створення своєї міжпланетної системи Starship. Ілон Маск став на крок ближче до своєї самої амбітної мети – виведення космічного корабля на орбіту.

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Як відбувалася збірка найбільної ракети в історії

Стикування космічного корабля з прискорювачем здійснювали за допомогою величезних кранів, однак у майбутньому встановлення ракети на стартовий стіл буде здійснювати роботизована вежа Mechazilla.

Загальна довжина системи склала 120 метрів .

. Saturn V, який запускав астронавтів на Місяць мав довжину 110 метрів.

Для порівняння, довжина радянської ракети-носія надважкого класу Н-1 дорівнювала 105 метрам.

Процес встановлення Starship на Super Heavy: фото

Збирання системи Starship / Фото скріншоти 24 канал

Після встановлення Starship на Super Hueavy корабель знову зняли, для продовження підготовчих робіт.

Від систем минулих поколінь новий комплекс відрізняється багаторазовістю: і космічний корабель, і перший ступінь можна застосовувати повторно.

На низьку опорну орбіту Starship здатна вивести понад 100 тонн вантажів. Передбачається, що його можна буде використовувати для польотів до Місяця та Марса.

Варто очікувати, що старт системи Starship на орбіту в рамках першого тестового польоту відбудеться у найближчі два місяці. Якщо все піде за планом, то вже в кінці серпня, на початку вересня ми зможемо спостерігати старт та політ найбільшої ракети в історії людства.

Подивитися на перший ступінь Super Heavy ближче можна на фото, які SpaceX показала раніше під час вивезення першого ступеня з цеху вертикальної збірки.

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