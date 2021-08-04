Підготовка системи Starship до запуску

Нагадаємо, що SpaceX будує свій флагманський корабель Starship, який вже зумів успішно злетіти та сісти на посадковий майданчик. Тепер залишилося побудувати та випробувати ракету-носій Super Neavy, яка повинна вивести корабель на планову висоту, та повернутися цілою назад.

Цікаво Скаргу Джеффа Безоса відхилено: контракт NASA на місячний лендер залишиться за SpaceX

Попередньо Super Heavy вже пройшла вогневі випробування на стенді і схоже, вони пройшли успішно, оскільки Маск мобілізува сили та направив в Бока Чіка більше співробітників SpaceX для роботи над підготовкою до старту, Starship, який обіцяють здійснити вже у серпні.

Варто зазначити, що це перший в історії ракетобудування випадок, коли практично за 6 місяців була побудована ракета і одразу проведені успішні вогневі випробування. Безпрецедентні темпи підготовки системи Starship вражають.

Робота над Super Heavy триває

Незабаром SpaceX приступить до перевірки ракети на герметичність, а також до тестів двигунів. Якщо все піде за планом, то 70-метрова Super Heavy може бути готова до орбітального польоту протягом найближчих місяців.

Ракета Super Heavy / Фото SpaceX

Що відомо про систему та корабель Starship

Як ми вже зазначали, Super Heavy є першим ступенем багаторазової космічної транспортної системи Starship, яка розробляється компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Не так давно NASA вибрало HLS Starship як транспорт для висадки астронавтів на Місяць в рамках американської програми Artemis, яка спрямована на забезпечення сталої присутності людей на Місяці до кінця десятиліття.

Starship

Верхній щабель системи – 50-метровий корабель Starship, фінальна версія якого, як очікується, буде оснащена шістьма двигунами Raptor. Що стосується фінальної версії ракети Super Heavy, то в ній буде задіяно 32 двигунb Raptor.



Корабель Starship / Фото SpaceX

Якщо все піде за планом, то компанія Ілона Маска зовсім скоро проведе тестовий запуск Booster 4 з кораблем SN20. При цьому перший ступінь системи повинен приводнитися в Мексиканській затоці через кілька хвилин після старту, а сам корабель вийде на орбіту, зробить один виток навколо Землі і сяде в Тихому океані поблизу гавайського острова Кауаї приблизно через 90 хвилин після старту.

Не пропустіть Starlink покращить роботу супутникового інтернету – компанія знайшла рішення

Коли пройде запуск Booster 4 та Starship SN 20

Поки неясно, коли можуть пройти випробування Booster 4 і SN20. Навіть якщо всі передпускові перевірки і випробування будуть пройдені успішно, можуть виникнути логістичні перешкоди. Крім того, Федеральне управління цивільної авіації США в даний час проводить екологічну перевірку місій по запуску Starship, і поки невідомо, коли вона буде завершена.

Раніше Ілон Маск зазначав, що тестовий орбітальний політ Starship може бути проведений вже у серпні, однак ця дата виглядає не дуже реалістично, крім того, всі ми чудово знаємо, як Маск любить прикаршати дійсність. За попередніми прогнозами найімовірніше старт на орбіту системи Starship буде проведений всередині вересня, однак точно сказати важко.