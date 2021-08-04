Підготовка системи Starship до запуску
Нагадаємо, що SpaceX будує свій флагманський корабель Starship, який вже зумів успішно злетіти та сісти на посадковий майданчик. Тепер залишилося побудувати та випробувати ракету-носій Super Neavy, яка повинна вивести корабель на планову висоту, та повернутися цілою назад.
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Попередньо Super Heavy вже пройшла вогневі випробування на стенді і схоже, вони пройшли успішно, оскільки Маск мобілізува сили та направив в Бока Чіка більше співробітників SpaceX для роботи над підготовкою до старту, Starship, який обіцяють здійснити вже у серпні.
Робота над Super Heavy триває
Незабаром SpaceX приступить до перевірки ракети на герметичність, а також до тестів двигунів. Якщо все піде за планом, то 70-метрова Super Heavy може бути готова до орбітального польоту протягом найближчих місяців.
Ракета Super Heavy / Фото SpaceX
Що відомо про систему та корабель Starship
Як ми вже зазначали, Super Heavy є першим ступенем багаторазової космічної транспортної системи Starship, яка розробляється компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Не так давно NASA вибрало HLS Starship як транспорт для висадки астронавтів на Місяць в рамках американської програми Artemis, яка спрямована на забезпечення сталої присутності людей на Місяці до кінця десятиліття.
Starship
Верхній щабель системи – 50-метровий корабель Starship, фінальна версія якого, як очікується, буде оснащена шістьма двигунами Raptor. Що стосується фінальної версії ракети Super Heavy, то в ній буде задіяно 32 двигунb Raptor.
Корабель Starship / Фото SpaceX
Якщо все піде за планом, то компанія Ілона Маска зовсім скоро проведе тестовий запуск Booster 4 з кораблем SN20. При цьому перший ступінь системи повинен приводнитися в Мексиканській затоці через кілька хвилин після старту, а сам корабель вийде на орбіту, зробить один виток навколо Землі і сяде в Тихому океані поблизу гавайського острова Кауаї приблизно через 90 хвилин після старту.
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Коли пройде запуск Booster 4 та Starship SN 20
Поки неясно, коли можуть пройти випробування Booster 4 і SN20. Навіть якщо всі передпускові перевірки і випробування будуть пройдені успішно, можуть виникнути логістичні перешкоди. Крім того, Федеральне управління цивільної авіації США в даний час проводить екологічну перевірку місій по запуску Starship, і поки невідомо, коли вона буде завершена.