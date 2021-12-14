На думку Маска, така технологія є особливо корисною в перспективі – для польотів на Марс. Марсіанська атмосфера складається переважно з вуглекислого газу, тому астронавти завжди матимуть "під рукою" ресурс для створення ракетного палива.

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SpaceX починає програму з вилучення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо зацікавлені,

– заявив Маск у своєму твіттері.

Ілон Маск – людина року

Напередодні журнал Time назвав Ілона Маска "людиною року".

За пошук рішень від екзистенційної кризи, за втілення можливостей та ризиків в епоху технологічних титанів, за реалізацію найсміливіших і революційних перетворень суспільства Ілон Маск нагороджується премією "Людина року" за версією Time,

– повідомило видання.

Нагадаємо, що одним з амбітних планів мільярдера, є освоєння Марса. Раніше бізнесмен заявляв про плани висадки людини на Червону планету вже до 2026 року.