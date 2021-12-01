Наразі Starlink веде переговори з кількома авіакомпаніями щодо надання широкосмугового інтернету пасажирам під час польотів. Якщо переговори будуть успішними, компанія стане прямим конкурентом Viasat, Intelsat, Telesat та іншим провайдерам, які надають подібні сервіси.

Не пропустіть Ілон Маск заявив про можливе банкрутство SpaceX: що відбувається з компанією

Супутники Starlink

Starlink випускає по шість супутників щотижня на заводі поблизу Сіетла, поступово здійснюється перехід на виробництво більш сучасних версій космічної техніки. Про результати тестування та стадії, на якій знаходяться переговори, буде оголошено пізніше.

Space Exploration Technologies Corp. (офіційна назва SpaceX), працює над створенням угруповання з понад 30 000 супутників для забезпечення високошвидкісного інтернету по всьому світу.

SpaceX загрожує банкрутство

У понеділок у блозі Space Explored з'явилася інформація про те, що засновник SpaceX Ілон Маск порушив питання про можливість подання заявки на банкрутство у внутрішній службовій записці.

Маск вважає, що SpaceX загрожує банкрутство, якщо компанія не зможе вирішити проблеми з виробництвом двигунів Raptor, які є основою новітньої та найбільшої ракети компанії – Starship. Ракета, зокрема, необхідна для виведення на орбіту вантажів, зокрема і супутників зв'язку нового покоління Starlink.