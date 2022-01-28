Відповідні дані були надані під час засідання консультативної комісії NASA з питань безпеки польотів повітряно-космічних апаратів (ASAP), яка визначає принципи забезпечення безпеки під час реалізації найбільших проєктів агентства.

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На думку представників відомства, NASA та SpaceX варто зберігати обережність, щоб не стати жертвами власних успіхів у 2022 році через неймовірний темп запусків, який планується останньою.

Співпраця NASA та SpaceX

SpaceX є найбільшим партнером NASA в області пілотованої космонавтики. Компанія відповідає за доставку астронавтів і вантажів на і з МКС на кораблях Crew Dragon, а поки що в SpaceX розробляють ракетну систему нового покоління Starship, теоретично здатну доставити людей на Місяць у ході реалізації програми Artemis.

Крім NASA у SpaceX є чимало клієнтів – періодично виводяться на орбіту супутники комерційних компаній та Пентагону. Велика частка запусків припадає і на власні проєкти SpaceX.

Компанія на півдорозі до створення угруповання супутників Starlink, призначеної для забезпечення широкосмугового зв'язку всієї планети.

Кожні кілька тижнів компанія вже запускає по 50-60 об'єктів, що належать до відповідного проєкту.

Розклад космічних польотів завжди змінюється дуже часто, тому немає гарантії, що SpaceX виконає всі 52 запуски. Глава компанії Ілон Маск заявив, що у 2021 році його бізнес збирався здійснити 48 польотів, але виконано було лише 31. Цього року SpaceX вже успішно завершила дві місії.