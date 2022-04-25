SpaceX підписала перший контракт на зв'язок Starlink у літаках

Власник SpaceX Ілон Маск ще два роки тому говорив про можливість роботи супутникового інтернету Starlink у літаках. Черговий крок у цьому напрямі було зроблено напередодні, коли SpaceX підписала угоду із приватною авіакомпанією JSX на надання пасажирам інтернет-послуг.

Запустивши першу пачку супутників у 2019 році, SpaceX швидко почала нарощувати угруповання, розраховуючи покриття мережею високошвидкісного інтернету всю планету. Нині їхня кількість досягла понад 2000, у планах – ще кілька тисяч. У будь-якому випадку, SpaceX продовжує розвивати сервіс і нещодавно запровадив преміальний тариф для великих клієнтів.

Не пропустіть Суд Франції відкликав у SpaceX інтернет-ліцензію Starlink: у чому справа

Розвиток Starlink

Один зі шляхів розвитку — збільшення охоплення мережі, яка зараз обмежується стаціонарними наземними терміналами з досить великими (хоч і меншими в другій версії) тарілками. У березні 2021 року компанія подала заявку до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) на комплексну ліцензію, що дозволяє роботу терміналів Starlink на так званих "рухомих наземних станціях", до яких відносяться автомобілі, вантажівки, морські судна та літаки.

Зважаючи на все, першим видом транспорту, де з'явиться супутниковий інтернет Starlink, стане авіація, а першою авіакомпанією – американська JSX, яка здійснює внутрішні рейси між великими містами США. Керівництво перевізника заявило у твітері, що Wi-Fi буде безкоштовним для всіх пасажирів 30-місного Джета.

Середня швидкість Starlink зросла

За даними Ookla, постачальника найбільшої платформи для вимірювання якості мережі Speedtest, середня швидкість Starlink на 15 ключових ринках зросла до більш ніж 104 Мбіт/с у четвертому кварталі 2021 року.

Таким чином сервіс від SpaceX став найшвидшим рішенням у галузі супутникового зв'язку, а також обійшов широкосмуговий доступ до інтернету в Бельгії, Австралії, Мексиці, низці інших країн та кількох регіонах США.