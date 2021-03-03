SpaceX перервала випробування Starship SN10 за секунду до старту: запис трансляції

Тестовий запуск Starship SN10, на жаль, не було здійснено через переривання в останню секунду перед стартом. Відбулося запалювання двигунів Starship, але у повітря корабель не піднявся
Раніше Ілон Маск повідомляв, що після тестових польотів двох попередніх версій Starship SN8 та SN9 інженери компанії внесли зміни у конструкцію корабля, що підвищило шанси успішної посадки до 60%. Однак, на жаль, корабель не зміг здійснити політ.
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Наразі SpaceX займаються розслідуванням ситуації і шанси на повторний політ все ще є, однак під час трансляції було зазначено, що швидше за все випробування доведеться перенести на інший день.
Корабель Starship планують використовувати як для перевезення людей так і для доставки вантажів на Землі, Місяці та Марсі. Загалом Starship складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.
Як корабель Starship так і ракета-носій Super Heavy отримають двигуни Raptor наступного покоління. Фінальна версія корабля буде оснащена шістьма двигунами Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.
Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.