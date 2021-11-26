SpaceX переносить терміни підключення абонентів до Starlink на наступний рік: у чому справа

Вже всередині листопада SpaceX почала повідомляти клієнтів, які оформили попереднє замовлення, про перенесення термінів доставки абонентського обладнання Starlink та підключення їх до супутникового інтернету на наступний рік. Клієнти висловили розчарування, але тепер компанія пояснила своє рішення.

В офіційному повідомленні компанії мовиться, що на такий крок SpaceX вимушена піти через затримки у постачанні чипів, які вплинули на виробничі можливості компанії.

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Дефіцит чипів в останні 6 місяців уповільнив наші очікувані темпи виробництва та вплинув на нашу здатність виконати багато замовлень цього року,

– пояснили у SpaceX.

У той же день компанія почала оновлювати орієнтовні терміни доставки для клієнтів, які оформили замовлення на обладнання Starlink. Багато хто з них повідомив, що як нова дата тепер зазначений 2022 рік, хоча раніше значилося "з середини до кінця 2021 року". Один користувач Reddit, який проживає в Аризоні, повідомив, що його замовлення було перенесено взагалі на 2023 рік.

Зменшення динаміки підключення

Крім того, Starlink не має можливості різко збільшити кількість абонентів, тому що його технологія сильно залежить від того, скільки супутників вже відправлено на орбіту. Сьогодні їх вже понад 1800, проте для обслуговування більшої кількості абонентів, особливо в тих місцях, де їх вже багато, SpaceX потрібно запустити ще не одну тисячу супутників, що вимагатиме часу.

Минулого місяця компанія повідомила, що попередні замовлення на підключення до Starlink вже оформили понад

У тому ж листі SpaceX розповіла, що до кінця наступного року послуги Starlink стануть доступними ще в 45 країнах світу – зараз очікується схвалення органів, що регулюють. І в цих країнах "понад 14 мільйонів людей цікавилися послугами Starlink".