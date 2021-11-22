Про це стало відомо під час "Суботнього інтерв'ю" з прем'єром Денисом Шмигалем, який, відповідаючи на запитання, чи буде супутник запущений до кінця цього року, повідомив про перенесення запуску.

Цікаво Він нарешті полетить: Ілон Маск назвав приблизну дату запуску космічного корабля Starship

Супутник готовий. Запуск мав відбутись у грудні цього року, це було планово. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій належить ракетоносій, перенесла запуск на січень,

– відповів Шмигаль.

Коли відбудеться запуск українського супутника

Точна дата запуску наразі достовірно не відома, однак на сайті Next Spaceflight зазначається, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року.

Цікавий факт! Останній раз подібний супутник українське космічне агентство відправляло у космос ще у 2011 році. Зараз він вже не працює.

Що робитиме "Січ 2-30" на орбіті

Новий супутник має виконувати низку завдань для різноманітних державних відомств. В основному вони стосуються фотографування територій з орбіти

Ці знімки будуть використовуватись для цілей оборони та безпеки, а також для питань економічної безпеки. Це і контроль лісових поверхонь, водних ресурсів, сільськогосподарських угідь, використання, стан рослин,

– сказав голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Супутник виконуватиме лише рядові задачі: дивіться відео 24 каналу