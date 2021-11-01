Спочатку запуск був запланований на 31 жовтня о 2:21 за часом Східного узбережжя (8:21 за Києвом), але його перенесли на 3 листопада о 1:10 (7:10 за київським часом). NASA сподівається, що це перенесення стане останнім для місії – згідно з прогнозом синоптиків, у ніч на 3 листопада погода буде сприятливою з ймовірністю 80%.

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Що відомо про запуск

Ракету SpaceX Falcon 9 буде запущено з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді у Флориді. Пряма трансляція розпочнеться на кілька годин раніше – 2 листопада о 20:45 (3 листопада о 2:45 за Києвом).

На кораблі Crew Dragon Endurance вирушить екіпаж у такому складі:

командир Раджа Чарі;

пілот Тома Маршберна;

астронавта Кайли Беррон;

та Матіаса Маурера, який прибув із Німеччини.



Екіпаж місії SpaceX Crew-3 / Фото NASA

До старту вони залишаться у центрі Кеннеді зі своїми сім'ями. Стикування корабля місії Crew-3 з МКС заплановане на 23:00 3 листопада (5:00 4 листопада за Києвом). Екіпаж пробуде на орбіті з науковою місією орієнтовно пів року і повернеться на Землю у квітні.

Пілотовані запуски SpaceX все ще відносно рідкісні. Місія Crew-1 була запущена у листопаді 2020 року, Crew-2 довелося чекати свого часу до квітня 2021 року. Після громадянської місії Inspiration4 компанія замислилася про збільшення числа кораблів Crew Dragon.