SpaceX перекидає ресурси на кібербезпеку, щоб усунути перешкоди в роботі Starlink в Україні

Ілон Маск розповів про спроби "глушити" сигнали Starlink поблизу зон бойових дій. Глава SpaceX наголосив, що компанія "переорієнтується на кіберзахист та подолання глушіння сигналів" шляхом незначних затримок в роботі над Starship та Starlink V2.

У серії нічних твітів Маск, засновник і виконавчий директор SpaceX заявив, що компанія перекидає свої ресурси у відповідь на глушіння терміналів Starlink в Україні. Нещодавнє оновлення програмного забезпечення Starlink вже успішно "долає перешкоди", додав він.

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Ці кроки були зроблені через тиждень після того, як Маск відповів на прохання віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова. Міністр цифрової трансформації України попросив надати послугу Starlink у країні, щоб забезпечити доступ до інтернету, якщо Росія відключить інші лінії зв'язку.

26 лютого послугу Starlink було запущено в країні, а за два дні до України прибула перша партія, що складається щонайменше з кількох десятків терміналів Starlink.

Ні SpaceX, ні представники уряду України не повідомляють скільки саме терміналів Starlink активно в країні.

3 березня Маск написав у Твіттері, що SpaceX внесла інші зміни до програмного забезпечення, щоб знизити енергоспоживання терміналу, дозволивши йому живитися від прикурювача в автомобілі та забезпечивши роумінг на транспортних засобах, що рухаються.

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