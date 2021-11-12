Чим відрізняється нова антена від старої

У Starlink зазначають, що нова тарілка має прямокутну форму, а її вага знизилася до 4 кілограмів (вага оригінальної версії складає близько 7 кілограмів і вона кругла). Нова версія обладнання також має маршрутизатор MU-MIMO 3x3. Завдяки цьому вона здатна одночасно передавати дані через три канали на три різні пристрої без перевантаження мережі. В оригінальній версії використовувався маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канали передачі.

Цікаво Яке місто на планеті має найбільшу кількість безплатних точок Wi-Fi



Антена Starlink другого покоління / Фото SpaceX

Новий Wi-Fi-модем

У обладнання Starlink другого покоління роз'єм живлення безпосередньо вбудований в сам модем. При необхідності використання стороннього Wi-Fi-маршрутизатора або кількох точок доступу доведеться придбати офіційний адаптер у магазині Starlink Shop.



Оновлений Wi-Fi-модем для нової антени / Фото SpaceX

Інші відмінності

Одним із недоліків другого покоління супутникової тарілки Starlink є відсутність вбудованого в неї роз'єму LAN – у першого покоління він є. Для нової версії тарілки компанія пропонує придбати спеціальний адаптер через офіційний онлайн-магазин.

Спільні характеристики

Перше та друге покоління тарілок Starlink здатні працювати при температурах від -30 до +50 градусів за Цельсієм. Діапазон робочих температур Wi-Fi-роутерів та блоків живлення пристроїв усередині приміщень становить від 0 до +30 градусів за Цельсієм. Компанія вказує, що за екстремально низьких або високих температур продуктивність мережі може трохи знижуватися.

Раніше SpaceX повідомила, що на тиждень здатна випускати близько 5000 тарілок Starlink першого покоління. Нову модель планується випускати у такому ж обсязі. Щоправда, цьому всіляко заважає дефіцит компонентів. Ціна тарілки Starlink нового покоління залишилася незмінною і становить 499 доларів. Компанія також щомісяця стягує 99 доларів за послуги супутникового інтернету.