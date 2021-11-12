Чим відрізняється нова антена від старої
У Starlink зазначають, що нова тарілка має прямокутну форму, а її вага знизилася до 4 кілограмів (вага оригінальної версії складає близько 7 кілограмів і вона кругла). Нова версія обладнання також має маршрутизатор MU-MIMO 3x3. Завдяки цьому вона здатна одночасно передавати дані через три канали на три різні пристрої без перевантаження мережі. В оригінальній версії використовувався маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канали передачі.
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Антена Starlink другого покоління / Фото SpaceX
Новий Wi-Fi-модем
У обладнання Starlink другого покоління роз'єм живлення безпосередньо вбудований в сам модем. При необхідності використання стороннього Wi-Fi-маршрутизатора або кількох точок доступу доведеться придбати офіційний адаптер у магазині Starlink Shop.
Оновлений Wi-Fi-модем для нової антени / Фото SpaceX
Інші відмінності
Одним із недоліків другого покоління супутникової тарілки Starlink є відсутність вбудованого в неї роз'єму LAN – у першого покоління він є. Для нової версії тарілки компанія пропонує придбати спеціальний адаптер через офіційний онлайн-магазин.
Спільні характеристики
Перше та друге покоління тарілок Starlink здатні працювати при температурах від -30 до +50 градусів за Цельсієм. Діапазон робочих температур Wi-Fi-роутерів та блоків живлення пристроїв усередині приміщень становить від 0 до +30 градусів за Цельсієм. Компанія вказує, що за екстремально низьких або високих температур продуктивність мережі може трохи знижуватися.