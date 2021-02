SpaceX успішно запустила 60 супутників Starlink, але втратила перший ступінь ракети

Ракета SpaceX Falcon 9 вивела у вівторок вранці чергову партію з 60 супутників в рамках місії Starlink на низьку навколоземну орбіту. На жаль перший ступінь не зміг здійснити успішну посадку на плавучій платформі у морі.

Двохступеневий прискорювач Falcon 9 злетів з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал. Приблизно дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети повернулася на Землю, щоб зробити шосту посадку на безпілотну платформу SpaceX Of course i still love you в Атлантичному океані, але не змогла успішно сісти.

Схоже, сьогодні ми не приземлилися на платформу Of course i still love you. Дуже шкода, що не вдалося повернути цей прискорювач, але наша другий ступінь все ще знаходиться на заданій траєкторії.

– сказала інженер-технолог SpaceX Джессіка Андерсон.

Скільки запусків відпрацював ракета-носій, який не вдалося посадити

Спочатку планувалося, що запуск SpaceX відбудеться у понеділок вранці, але через погану погоду він був відкладений. За планом це була остання місія цієї першого ступеня Falcon 9 B1059.



Фантастичне фото старту ракети Falcon 9 віж SpaceX / Фото SpaceX

Раніше він вже двічі доставляв на Міжнародну космічну станцію вантажі у капсулі Dragon (CRS-19 у грудні 2019 року і CRS-20 у березні 2020 року), виконав місію Starlink у червні минулого року, виводив супутник спостереження Землі для Аргентини (SAOCOM- 1B у серпні 2020 року) і супутник-шпигун для уряду США в рамках місії NROL-108 у грудні.

Особливості запуску ракет SpaceX

SpaceX прагне повертати перші ступені своїх ракет Falcon 9 для повторного використання, але компанія неодноразово заявляла, що доставка корисного навантаження на орбіту завжди є першочерговим завданням. Разом з тим компанія успішно справляється з поверненням переважної більшості перших ступенів ракет, а аварії під час їх повернення вкрай рідкісне явище. Повернення перших ступенів ракет є одним з вирішальних факторів суттєвого здешевлення запусків для замовлення.



Ракета Falcon 9 на фоні Місяця / Фото SpaceX

До речі, SpaceX також намагається ловити обтічники ракет для їх повторного використання. Зараз в Атлантиці перебувають два спеціально обладнаних човна SpaceX GO Ms. Tree і GO Ms. Chief – вони займуться виловлювання двох частин носового обтічника ракети у спеціальну сітку. Іноді SpaceX ловить падаючі обтічники прямо у повітрі, але це залежить від вітру та погоди.

Наступний запуск SpaceX

Цей запуск був першим з двох запланованих місій Starlink на тижні – ще 60 супутників повинні відправитися на орбіту в середу 17 лютого на інший ракеті Falcon 9. Така швидка послідовність пов'язана з тим, що SpaceX довелося дещо змінювати розклад місій Starlink через проблеми, пов'язаних як з погодою, так і з обладнанням. Starlink 17 буде доставлена ​​на орбіту за допомогою іншого часто використовуваного прискорювача B1049 – місія кілька разів відкладалася.

Ріст сузір'я Starlink

Завдяки цьому запуску, SpaceX тепер має на орбіті більше ніж 1000 супутників Starlink. Але попереду ще багато запусків: стартове угруповання SpaceX Starlink буде складатися з 1440 супутників, і компанія вже подала запит на виведення ще десятки тисяч апаратів. SpaceX вже почала пропонувати послуги супутникового інтернету усім бажаючим у рамках бета-тестування (при наявності можливості підключення).