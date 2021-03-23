NASA підписало угоду зі SpaceX про запобігання зіткнень в космосі

SpaceX одна з небагатьох компанії, яка виводить на орбіту величезне угруповання супутників зв'язку. З такою кількістю нових об'єктів шанси на зіткнення стрімко збільшуються. Через це у NASA вирішили укласти відповідну угоду зі SpaceX, яка зобов'яже компанію вжити належних заходів, аби попередити такі інциденти.

Наразі на низьку навколоземну орбіту виведено понад 1000 супутників компанії SpaceX, які забезпечують роботу інтернету Starlink у кількох країнах світу в тестовому режимі. Разом з тим SpaceX продовжує виводити на орбіту все більше супутників.

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Відтак, NASA оголосило про угоду, яка гарантує, що ці супутники (як і майбутні) не заважатимуть жодній з його місій. Оприлюднена угода називається "безоплатним договором". Це означає, що жодна зі сторін не отримує оплату або іншу винагороду, але обидві при цьому отримують те, що хочуть.

Що означає угода між NASA та SpaceX

У документі пояснюється, що SpaceX знаходиться в унікальному становищі зараз, і це дає NASA право відповідно до Закону про космос вести переговори про угоду, яка гарантує, що відомство зможе продовжувати виконувати свої місії.

Зобов'язання SpaceX

SpaceX зобов'язується переорієнтувати своє угруповання, щоб уникнути будь-яких можливих зіткнень з об'єктами NASA. Компанія також буде повідомляти NASA про майбутні "відключення", коли супутники Starlink не зможуть маневрувати, щоб уникнути зіткнення. Зазвичай це час між запуском супутників і досягненням ними цільової орбіти. SpaceX також внесе деякі зміни у свої запуски, щоб апарати Starlink ніколи не підходили надто близько до Міжнародної космічної станції.

Крім того компанія Ілона Маска інформуватиме NASA про роботи з метою зменшення відбивної здатності супутників Starlink, які заваджають астрономам та дослідникам.

Зобов'язання NASA

NASA зобов'язалося, що надасть детальні дані про те, де будуть розташовані усі космічні кораблі, що дозволить SpaceX триматися подалі.

Проєкт Starlink, сузір'я супутників та проблеми космічного сміття

Варто зазначити, що станом на сьогодні SpaceX вивела у космос близько 2% від запланованої кількості апаратів, але супутники Starlink вже створюють загрозу космічного сміття. У вересні 2019 року Європейському космічному агентству довелося в останню хвилину застосувати маневр ухилення на своєму супутнику Aeolus, щоб уникнути можливого зіткнення з апаратом Starlink. Імовірність зіткнення становила 1 до 1000. Це може здатися незначною загрозою, але NASA зазвичай відправляє кораблі до МКС при ймовірності зіткнення не менше 1 з 100 000.

У Європейській космічній агенції (ESA) заявили, що їм довелося перемістити свій супутник, бо у SpaceX не було плану дій. SpaceX пояснила, що пропустила електронні листи ESA щодо цієї проблеми через "помилки" в її системі зв'язку.

Небезпека зіткнення у космосі є чималою і може принести велику кількість проблем для супутників та апаратів, що перебувають на орбіті. У результаті зіткнення можуть утворитися тисячі нових уламків, що літають на орбіті швидше ніж кулі і створюють небезпеку для МКС та інших апаратів. У SpaceX розуміють проблему космічного сміття і розглядають можливість використання корабля Starship для "прибирання" старих апаратів і великих уламків з орбіти.