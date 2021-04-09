NASA та SpaceX повідомили дату пілотованого запуску Crew-3 до МКС

Компанія Ілона Маска відправить третій екіпаж на кораблі Crew Dragon до Міжнародної Космічної Станції вже цієї осені. Четверо астронавтів відправляться у космос на ракеті Falcon 9 23 жовтня. Про це повідомили у NASA.

Рішення приймалося на тлі підготовки обох організацій до реалізації місії Crew-2, яка наразі запланована на 22 квітня. Вона доставить на орбітальну станцію членів екіпажу з трьох різних космічних агентств: фахівців NASA командира корабля Роберта Шейна Кімбро і пілота Меган Макартур; астронавтів Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) і Європейського космічного агентства (ESA) – відповідно Акіхіко Хошіде і Томаса Песке.

Цікаво Причини вибуху Starship SN11 та фото Starship SN15

Що відомо про місію Crew-3

У рамках жовтневого запуску Crew-3 до МКС буде доставлено чотири астронавти, які будуть перебувати на орбіті шість місяців. У грудні минуло року NASA вже вибрала трьох учасників місії SpaceX Crew-3 – це астронавти NASA командир Раджа Чарі та пілот Том Маршберн, а також фахівець ESA Матіас Маурер. Четвертий член екіпажу повинен бути названий пізніше – можливо, це буде російський космонавт Сергій Корсаков.

У зв'язку із запланованим пуском Crew-3 на 23 жовтня, екіпаж Crew-2 повернеться на Землю не раніше 31 жовтня: протягом тижня обов'язки на МКС будуть передані її наступним мешканцям. Політ Crew-3 повинен стати третьою повноцінною пілотованою місією SpaceX для NASA.

До речі, у лютому цього року SpaceX також оголосила про плани запуску Inspiration4 – "першої у світі повністю цивільної космічної місії". Цей пілотований пуск відбудеться у вересні, а недавно були названі імена всіх чотирьох членів екіпажу. Цей політ буде нетривалим: космічні туристи пробудуть на орбіті три дні, а висота складе близько 540 кілометрів. В рамках місії буде використовуватися новий корабель Crew Dragon особливої ​​конструкції, в якому стикувальний шлюз з МКС замінений скляним куполом.