SpaceX нарешті запустила корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами до МКС

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила космічний корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту в рамках місії Crew-3. Ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал о 21.03 за північноамериканським східним часом (04:03 за Київським часом).

Політ кілька разів переносили

Політ в рамках місії Crew-3 мав відбутися ще 31 жовтня, однак його переносили кілька разів на пізніші терміни. Спершу запуску завадили несприятливі погодні умови і його перенесли на 3 листопада, потім пуск відтермінували через проблеми зі здоров'ям одного із членів екіпажу і летіти місія мала 7 листопада. Ще раз політ перенесли знову через погану погоду і нарешті ракета успішно стартувала 11 листопада.

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Цікава інформація про місію Crew-3

У рамках місії до Міжнародної космічної станції відправився екіпаж із чотирьох астронавтів. У кораблі Crew Dragon відправилися троє астронавтів NASA: Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, і один німецький астронавт Маттіас Маурер. На МКС екіпаж перебуватиме до весни 2022 року.



Астронавти Crew-3 / Фото SpaceX

Стикування корабля зі станцією заплановано на 12 листопада о 02:10 за київським часом. Там астронавтів зустріне поточна зміна МКС: Антон Шкаплеров, Петро Дубров та Марк Ванде Хей.

Корабель, на якому астронавти полетіли до МКС стартував вперше. До цього його ніде не використовували.

Повна назва корабля Crew Dragon Endurance (Витривалість), а номер конфігурації – C210.

(Витривалість), а номер конфігурації – C210. Астронавт Раджа Чарі зазначив, що назва корабля вшановує команди SpaceX і NASA, які побудували його і тренували астронавтів. Назва також вшановує Endurance, корабель, який використовувався Імперською трансантарктичною експедицією Шеклтона. Трищоглове судно затонуло у 1915 році після того, як його скувала крига Антарктиди.

Європейський сегмент місії має назву "Космічний поцілунок".

Нагадаємо, що екіпаж місії Crew-2 повернувся на Землю 9 листопада – у NASA зазначили, що проміжок між приводненням та запуском виявився