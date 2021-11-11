Політ кілька разів переносили

Політ в рамках місії Crew-3 мав відбутися ще 31 жовтня, однак його переносили кілька разів на пізніші терміни. Спершу запуску завадили несприятливі погодні умови і його перенесли на 3 листопада, потім пуск відтермінували через проблеми зі здоров'ям одного із членів екіпажу і летіти місія мала 7 листопада. Ще раз політ перенесли знову через погану погоду і нарешті ракета успішно стартувала 11 листопада.

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Цікава інформація про місію Crew-3

У рамках місії до Міжнародної космічної станції відправився екіпаж із чотирьох астронавтів. У кораблі Crew Dragon відправилися троє астронавтів NASA: Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, і один німецький астронавт Маттіас Маурер. На МКС екіпаж перебуватиме до весни 2022 року.



Астронавти Crew-3 / Фото SpaceX

Стикування корабля зі станцією заплановано на 12 листопада о 02:10 за київським часом. Там астронавтів зустріне поточна зміна МКС: Антон Шкаплеров, Петро Дубров та Марк Ванде Хей.

Нагадаємо, що екіпаж місії Crew-2 повернувся на Землю 9 листопада – у NASA зазначили, що проміжок між приводненням та запуском виявився найкоротшим в історії.