У минулому році компанія Ілона Маска SpaceX купила дві глибоководні нафтовидобувні платформи і вже перетворює їх в плавучі стартові майданчики для надважких ракет Starship, які зараз розробляє компанія. Установки розташовуються в порту Браунсвілл, недалеко від дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.

Нафтовидобувні платформи отримали назви Деймос і Фобос – на честь супутників Марса, повідомляє 24 канал.

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Скільки SpaceX заплатила за дві нафтовидобувні платформи

Завдяки публічно доступній інформації стало відомо, що надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX в 3,5 мільйони доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас) – найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.

Пара платформ була придбана у липні 2020 року корпорацією Lone Star Mineral Development. Остання була зареєстрована у червні 2020 року на ім'я фінансового директора SpaceX Брета Джонса. Незадовго до того, як була зареєстрована компанія Lone Star Mineral Development, Маск у своєму Твіттері повідомив, що SpaceX планує будувати плаваючі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.

Як розвивається проект космічного корабля Starship

Станом на сьогодні Starship є пріоритетом SpaceX, і компанія під час випробувального польоту у грудні підняла свій останній прототип на висоту в 12,5 км. Корабель виконав усі поставленні завдання, включаючи маневр перед посадкою, але посадити його вдало тоді не вдалося, як і передбачалося.

SpaceX, починаючи з минулого року, публічно наймає людей на посади, пов'язані з морськими операціями, компанія заявила, що створює команду інженерів і техніків для проектування і будівництва діючого морського ракетного комплексу.