У рамках контракту компанія SpaceX отримає 2,9 мільярда доларів. У конкурсі також брали участь такі компанії, як Blue Origin Джеффа Безоса та Dynestics – великий оборонний підрядник.

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Особливості проведення конкурсу на місячний транспорт для астронавтів

Спершу NASA обрало всі три компанії для виконання початкової фази контракту, і очікувалося, що дві з них займуться будівництвом посадкового місячного модуля. Що стосується інших великих програм, NASA вибирало кількох постачальників, щоб стимулювати конкуренцію і забезпечити резерв на випадок, якщо один з них не зможе виконати завдання.

Основна причина вибору NASA полягає в тому, що в американського відомства просто не було достатньо грошей на те, щоб нагородити навіть одного учасника. Оскільки SpaceX скоротила загальну суму вказану в заявці, було вирішено зробити доволі ризикому ставку саме на проєкт Маска. Вибір SpaceX свідчить про те, що NASA довіряє компанії Ілона Маска.

Варто зазначити, що для висадки астронавтів на Місяць (цього разу це буде перша жінка та черговий чоловік) в рамках програми "Артеміда", SpaceX розроблятиме особливу версію свого флагманського корабля Starship, який саме тестується в Бока-Чіка. Наразі випробування корабля не закінчені, проте, вже в цьому році Маск сподівається вивести цей космічний корабель на орбіту.

Що відомо про програму "Артеміда"

Програма "Артеміда" (Artemis), у рамках якої запланована висадка астронавтів на Місяць, була запущена при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа і підтримана адміністрацією чинного глави США Джо Байдена. Однак на відміну від Трампа, який зобов'язав NASA висадити астронавтів на Місяць до 2024 року, нинішня адміністрація переглядає терміни, орієнтуючись на готовність космічних кораблів для місії.

Цього року Конгрес США виділив на програму Artemis 850 мільйонів доларів, що набагато менше ніж 3,3 мільярда, які необхідні для того, щоб укластися в терміни до 2024 року. Але відмовлятися від програми не планується.

Стрімке зростання та розвиток SpaceX

За останні кілька років компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском у 2002 році, повністю перевернула космічну галузь. SpaceX була однією з двох компаній, найнятих NASA для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію. У минулому році кораблі компанії здійснили дві місії з астронавтами, а наступний пілотований політ запланований на найближчий четвер (22 квітня). Крім SpaceX NASA найняла Boeing для доставки астронавтів на МКС. Однак компанія досі не виконала випробувальний політ з астронавтами на борту.