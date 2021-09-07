SpaceX готується до першої місії з цивільним екіпажем – Inspiration4 : дата польоту та деталі

Компанія SpaceX офіційно повідомила про те, що перша повністю цивільна місія під назвою Inspiration4 готова до старту. Екіпаж з чотирьох осіб відправиться на кораблі Crew Dragon в триденну подорож навколо Землі, після чого він приземлиться в Атлантичному океані.

Старт місія Inspiration4

В рамках місії Inspiration4 четверо туристів відправляться у космічний політ. Запуск буде здійснений з Космічного центру імені Кеннеді. Старт місії запланований на 18 вересня 2021 року.

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За планом місії не передбачається стикування з МКС та перебування екіпау на станції.

Натомість корабель Crew Dragon буде виведено на орбіту вищу ніж орбіта Міжнародної космічної станції приблизно на 80 миль.

Після польоту на висоті 380 миль протягом трьох днів екіпаж повернеться на Землю та приводниться біля узбережжя Флориди.

Під час польоту екіпаж не лише займеться розгляданням космосу та Землі, але й здійснить низку завдань.

Заплановано проведення кількох медичних експериментів в умовах невагомості;

Команда збере зразки крові та зразки своїх біомів;

Також члени екіпажів повинні будуть драїти поверхні капсули (в переліку завдань саме так зазначено)

Однак насолодитися видами Землі також можна буде. Ще ж і надто, команда зможе це зробити через спеціальний опуклий ілюмінатор (чекаємо на вражаючі фото).

Крім того член екіпажу Кріс Семброскі повідомив, що збирається виконати пісню у космосі, а доктор Сіан Проктор планує провести урок мистецтва.

Екіпаж Inspiration4

На кораблі Crew Dragon, який у космос відправить ракета Falcon 9, перебуватимуть:

Мільярдер Джаред Іссакман – засновник Shift4 Payments. Командиром екіпажу .

. Гейлі Арсено;

Сіан Проктор;

та Кріс Семброскі.



Семборскі, Арсено, Проктор, Айзекман / Фото SpaceX

Команда повинна прибути на стартовий майданчик 9 вересня, щоб почати останні приготування до польоту. Резервний день запуску призначений на 16 вересня.

Арсено, яка пережила рак кістки у дитинстві, була обрана у ролі представника благодійної організації, а Проктор та Семброскі були відібрані в рамках глобального конкурсу. Жоден член місії не є професійним астронавтом.

До речі, і корабель Crew Dragon, і ракета Falcon 9 вже були у космосі раніше. Вони були схвалені для запуску після того, як фахівці SpaceX ретельно вивчила кожну з систем корабля, а також дані системи наземної підтримки зі стартового майданчика.