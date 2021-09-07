SpaceX готується до першої місії з цивільним екіпажем – Inspiration4 : дата польоту та деталі
Джерело:Space
Компанія SpaceX офіційно повідомила про те, що перша повністю цивільна місія під назвою Inspiration4 готова до старту. Екіпаж з чотирьох осіб відправиться на кораблі Crew Dragon в триденну подорож навколо Землі, після чого він приземлиться в Атлантичному океані.
Старт місія Inspiration4
В рамках місії Inspiration4 четверо туристів відправляться у космічний політ. Запуск буде здійснений з Космічного центру імені Кеннеді. Старт місії запланований на 18 вересня 2021 року.
Цікаво Безос проти Маска: Blue Origin намагається підірвати репутацію проєкту Starship
- За планом місії не передбачається стикування з МКС та перебування екіпау на станції.
- Натомість корабель Crew Dragon буде виведено на орбіту вищу ніж орбіта Міжнародної космічної станції приблизно на 80 миль.
- Після польоту на висоті 380 миль протягом трьох днів екіпаж повернеться на Землю та приводниться біля узбережжя Флориди.
Під час польоту екіпаж не лише займеться розгляданням космосу та Землі, але й здійснить низку завдань.
- Заплановано проведення кількох медичних експериментів в умовах невагомості;
- Команда збере зразки крові та зразки своїх біомів;
- Також члени екіпажів повинні будуть драїти поверхні капсули (в переліку завдань саме так зазначено)
Однак насолодитися видами Землі також можна буде. Ще ж і надто, команда зможе це зробити через спеціальний опуклий ілюмінатор (чекаємо на вражаючі фото).
Крім того член екіпажу Кріс Семброскі повідомив, що збирається виконати пісню у космосі, а доктор Сіан Проктор планує провести урок мистецтва.
Екіпаж Inspiration4
На кораблі Crew Dragon, який у космос відправить ракета Falcon 9, перебуватимуть:
- Мільярдер Джаред Іссакман – засновник Shift4 Payments. Командиром екіпажу.
- Гейлі Арсено;
- Сіан Проктор;
- та Кріс Семброскі.
Семборскі, Арсено, Проктор, Айзекман / Фото SpaceX
Команда повинна прибути на стартовий майданчик 9 вересня, щоб почати останні приготування до польоту. Резервний день запуску призначений на 16 вересня.Цікавий факт. Арсено, яка пережила рак кістки у дитинстві, була обрана у ролі представника благодійної організації, а Проктор та Семброскі були відібрані в рамках глобального конкурсу. Жоден член місії не є професійним астронавтом.
До речі, і корабель Crew Dragon, і ракета Falcon 9 вже були у космосі раніше. Вони були схвалені для запуску після того, як фахівці SpaceX ретельно вивчила кожну з систем корабля, а також дані системи наземної підтримки зі стартового майданчика.