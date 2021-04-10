SpaceX готує до запуску черговий прототип космічного корабля Starship SN15

Роботи SpaceX зі створення досконаліших прототипів багаторазового корабля Starship не припиняються, попри чотири останніх запуску на 10-кілометрову висоту, які закінчилися вибухами. На стартовий майданчик Starbase в Бока-Чіка доставили прототип SN15. Коли відбудеться запуск, поки не ясно.

Варто нагадати, що попереднім був прототип Starship SN11, який вибухнув ще до посадки. Проте, успіхи прототипів, починаючи з SN8, дозволили компанії скасувати створення SN12, 13 і 14 і відразу перейти до перевірки досконалішого SN15.

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Чому SpaceX одразу перейшла до SN15

У цьому прототипі, за словами Ілона Маска, внесено сотні поліпшень у конструкції, авіоніці, ПЗ й двигунах. SN15 – це початок другої важливої ​​фази випробувань Starship перед тим, як компанія приступить до запусків у космос. Орбітальний прототип SN20, який може з'явитися вже до липня, отримає повноцінну систему теплового екрану і буде тестуватися разом з механізмом відділення ступенів (корабель буде виводити величезний основний багаторазовий ступінь Super Heavy – SN20 повинен полетіти з його прототипом BN3).

Маск не чекає, що орбітальний запуск відразу вдасться провести без проблем і розраховує на багаторазові випробування.

До речі, починаючи з SN8 SpaceX поступово збільшує кількість плиток теплозахисного екрану – він покликаний запобігти руйнуванню корабля при нагріванні під час входу в атмосферу Землі. Клеяться плитки поки ще вручну, але якщо на SN8 їх було всього 11, то на SN15, як підрахували ентузіасти, вже більше ніж 800.



Зростання кількості плиток на кораблі Starship / Ілюстративне фото

Не так давно можна було побачили і прототип першого ступеня Super Heavy – BN1 ("Прискорювач номер 1"). Важливо зазначити, що цей конкретний прискорювач буде списаний, він навіть не встигне пройти стрибкові випробування – на ньому просто відпрацьовується збірка та інші процедури. Схоже, навіть статична перевірка роботи двигунів BN1 проводитися не буде – прискорювач просто утилізують. За словами Ілона Маска, цей прототип вже дав масу корисної інформації і навіть привів до змін в конструкції. До речі, можливо, до кінця квітня ми побачимо BN2.