Американський вантажний корабель Dragon корпорації SpaceX відстикувався у вівторок від Міжнародної космічної станції. Трансляція велася на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Згідно з наявними даними, відокремлення від МКС відбулося о 09:05 за часом східного узбережжя США (18:05 за Києвом). Корабель Dragon поверне на Землю близько 2 тонн обладнання, яке астронавти використовували для експериментів, та інші вантажі, йдеться на сайті NASA.

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Що відомо

Передбачається, що він приводниться в Мексиканській затоці поблизу узбережжя міста Тампа ввечері в середу (за місцевим часом). Спочатку планувалося провести відстиковку Dragon від МКС в понеділок, але несприятливі погодні умови в місці передбачуваної посадки змусили змінити плани.



SpaceX Cargo Dragon починає відділення від станції після відстиковки від Міжнародного стикувального адаптера модуля Harmony / Фото NASA TV

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила вантажний корабель Dragon з вантажем для МКС за допомогою ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал 6 грудня 2020 року.

В рамках цієї місії вперше використовувалася оновлена версія Dragon, здатна нести на борту на 20 відсотків більше вантажу в порівнянні з попередньою версією корабля. В рамках місії на МКС було доставлено різне обладнання для проведення експериментів, запаси продовольства та інша техніка для астронавтів NASA.