Користувачі по всьому світі скаржаться на глобальний збій в роботі Twitter. Людей викидає з їхніх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.

На погану роботу соцмережі Twitter 17 квітня оскаржать жителі всього світу.

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Збій роботи Twitter у ніч на 17 квітня

Сервіси соцмережі вперше за добу зазнали проблем приблизно о 3:00 за київським часом. У цей час українці ще спали, тому не дуже відчули ці незручності.

Однак користувачі з усього світу повідомляли про численні проблеми – у когось не завантажуються нові твіти та пошукові запити, інших – викидало зі системи при заході з комп'ютерів. Загалом повідомлення про збої надійшли від приблизно 40 тисяч користувачів.

Введений вами термін не приніс жодних результатів. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше; наразі неможливо отримати твіти. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше,

– такі повідомлення бачили користувачі.

Яка ситуація зараз

Вдруге проблеми виникли приблизно о 14:40 за київським часом. Наразі робота сайту повністю не відновлена – користувачі продовжують повідомляти про проблеми.



У соцмережі Twitter стався глобальний збій / Скриншот зі сайту Downdetector