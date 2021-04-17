На погану роботу соцмережі Twitter 17 квітня оскаржать жителі всього світу.
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Збій роботи Twitter у ніч на 17 квітня
Сервіси соцмережі вперше за добу зазнали проблем приблизно о 3:00 за київським часом. У цей час українці ще спали, тому не дуже відчули ці незручності.
Однак користувачі з усього світу повідомляли про численні проблеми – у когось не завантажуються нові твіти та пошукові запити, інших – викидало зі системи при заході з комп'ютерів. Загалом повідомлення про збої надійшли від приблизно 40 тисяч користувачів.
Введений вами термін не приніс жодних результатів. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше; наразі неможливо отримати твіти. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше,
– такі повідомлення бачили користувачі.
Яка ситуація зараз
Вдруге проблеми виникли приблизно о 14:40 за київським часом. Наразі робота сайту повністю не відновлена – користувачі продовжують повідомляти про проблеми.
У соцмережі Twitter стався глобальний збій / Скриншот зі сайту Downdetector