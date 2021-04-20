В соцмережах з'явилися концептуальні арт-зображення S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2010 року

Як відомо, вперше S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсували ще 13 серпня 2010 року. Щоправда, у грудні 2011 року проєкт скасували. Та зараз в мережі з'явилися арт-зображення S.T.A.L.K.E.R. 2, які начебто були створені у 2010 році.

Зображення з’явились у фанатській спільноті AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News. Варто наголосити, що офіційного статусу ця група чи її представники не мають, тож є ймовірність, що ці фото – лише витвір фантазії фанатів гри.

До теми Нові деталі S.T.A.L.K.E.R. 2: найбільший світ у сеттингу апокаліпсису

Що зображено на фото

На оприлюднених зображеннях можна побачити кілька місць на території Зони. Наприклад, ліс з кам'яних стовпів неподалік від невідомого комплексу, занедбані промислові будівлі з високими загородженнями тощо.

Також тут зображено макет лабораторії, аномалію, яка створює дзеркальне відображення розташованих поблизу об'єктів, і поржавілий локомотив.

Зображення із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News

Ще на одному зображенні можна побачити систему поліпшення зброї за допомогою модифікацій.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2 повторно анонсували в 2018 році. Гра повинна вийти на ПК, Xbox Series X і S, але дата релізу і досі невідома.