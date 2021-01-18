Соцмережа Parler, схоже, відновлює роботу після майже тижневої перерви
Платформа Parler знову працює після того, як Amazon відключив соцмережу від свого хостингу. Це було наслідком штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа.
На головній сторінці сервісу, крім оголошення про технічні труднощі в роботі сайту, з'явилося повідомлення від гендиректора соцмережі Джона Матце: "Привіт, світе, ця штука працює?". Зміни помітив Business Insider.
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Що відбувається
Судячи з усього компанія знайшла новий хостинг. За даними WHOIS, соціальна мережа зараз співпрацює з Epik. Видання стверджує, що платформа зареєструвала домен у провайдера минулого тижня. Коли робота сервісу відновиться повністю, поки неясно.
Зараз саме час нагадати всім, чому ми запустили цю платформу. Ми вважаємо, що конфіденційність має першорядне значення, а свобода слова — це необхідність, особливо в соціальних мережах. Ми вирішимо будь-який виклик, що стоїть перед нами, і плануємо скоро зустрітися з вами знову. Ми не дозволимо загинути громадянському дискурсу,
– заявив Матце.
Повідомлення, опубліковані на головній сторінці Parler / Скріншот 24 каналу
Parler опинився в центрі скандалу після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа, які спілкувалися один з одним в Parler і поширювали інформацію про фальсифікацію результатів голосування, а також планували нові заходи.
Після цього Apple і Google видалили сервіс зі своїх магазинів додатків, пояснюючи це відмовою Parler видалити агресивний контент з платформи. Amazon відключив соцмережу від свого хостингу з аналогічної причини.
12 січня Parler подав до суду на Amazon. Компанія заявила, сервіс відключили від серверів через політичну ворожість і звинуватила провайдера в порушенні антимонопольних законів. Пізніше Матце заявив, що зберігає оптимізм, хоча не впевнений, що платформа відновить роботу.
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