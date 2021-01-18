Платформа Parler знову працює після того, як Amazon відключив соцмережу від свого хостингу. Це було наслідком штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

На головній сторінці сервісу, крім оголошення про технічні труднощі в роботі сайту, з'явилося повідомлення від гендиректора соцмережі Джона Матце: "Привіт, світе, ця штука працює?". Зміни помітив Business Insider.

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Що відбувається

Судячи з усього компанія знайшла новий хостинг. За даними WHOIS, соціальна мережа зараз співпрацює з Epik. Видання стверджує, що платформа зареєструвала домен у провайдера минулого тижня. Коли робота сервісу відновиться повністю, поки неясно.

Зараз саме час нагадати всім, чому ми запустили цю платформу. Ми вважаємо, що конфіденційність має першорядне значення, а свобода слова — це необхідність, особливо в соціальних мережах. Ми вирішимо будь-який виклик, що стоїть перед нами, і плануємо скоро зустрітися з вами знову. Ми не дозволимо загинути громадянському дискурсу,

– заявив Матце.



Повідомлення, опубліковані на головній сторінці Parler / Скріншот 24 каналу

Parler опинився в центрі скандалу після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа, які спілкувалися один з одним в Parler і поширювали інформацію про фальсифікацію результатів голосування, а також планували нові заходи.

Після цього Apple і Google видалили сервіс зі своїх магазинів додатків, пояснюючи це відмовою Parler видалити агресивний контент з платформи. Amazon відключив соцмережу від свого хостингу з аналогічної причини.

12 січня Parler подав до суду на Amazon. Компанія заявила, сервіс відключили від серверів через політичну ворожість і звинуватила провайдера в порушенні антимонопольних законів. Пізніше Матце заявив, що зберігає оптимізм, хоча не впевнений, що платформа відновить роботу.