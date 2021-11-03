Соцмережа Facebook відключила важливу функцію: як це вплине на користувачів

Facebook відключила систему розпізнавання обличчя та видалить дані більш ніж одного мільярда користувачів, які використовувалися в системі. Про це офіційно заявила Meta, материнська компанія Facebook. Люди, які раніше активували можливість розпізнавання обличчя, більше не розпізнаватимуться на фото та відео, а їх шаблони будуть видалені.

За словами віцепрезидента Facebook зі штучного інтелекту Джерома Песенті, Facebook вносить цю зміну, тому що йому необхідно зважити переваги та недоліки, а також оцінити можливі ризики від використання функції розпізнавання обличчя.

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Скандал навколо соцмережі Facebook

Варто зазначити, що соцмережа відключила цю функцію на тлі зростання незадоволеності громадськості її діями. Розпізнавання обличчя з'явилося у Facebook у 2011 році, і на момент його дебюту соціальна мережа автоматично активувала цю функцію для більш ніж 500 мільйонів користувачів.

Опція, яка тоді називалася "Розпізнавання тегів", була розроблена для визначення користувачів соцмережі на фотографіях та відео, розміщених іншими людьми. Із запуском цієї функції одразу виникли проблеми з конфіденційністю, які зберігаються донині.

У грудні 2017 року Facebook представила розширену функцію розпізнавання обличчя, а також надала користувачам можливість відключити її.



Функція розпізнавання обличчя з'явилася у Facebook у 2011 році / Фото CBSNews

Що зміниться для користувачів

Розпізнавання обличчя та пов'язані з ним функції будуть офіційно відключені протягом найближчих тижнів. Користувачі більше не будуть автоматично розпізнаватись на фотографіях і не бачитимуть функцію "відзначити користувача".

Хоча Facebook і відключає систему розпізнавання обличчя, соціальна мережа продовжить роботу над цією технологією. Компанія вважає, що здатна знайти низку корисних сценаріїв застосування технології.