Соцмережа для неідеальних фото Poparazzi в лідерах у США: чим особливий новий сервіс

Нова соціальна мережа Poparazzi подається як місце без фальшу та самолюбування. У додатку для неідеальних фото не вітаються селфі і відредаговані фотографії, а профіль користувача створюють його друзі. Крім того, відсутні коментарі.

З 24 травня додаток для обміну фотографіями Poparazzi займає перше місце в американському App Store – в перший же день офіційного запуску. Це сталося завдяки списку очікування в 500 тисяч користувачів, який розробники набрали завдяки рекламним роликам в TikTok.

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Що пропонує соцмережа

Профіль користувача в Poparazzi формується з публікацій, зроблених іншими людьми. Такий підхід творці пояснюють бажанням створити менш егоцентричне середовище.

За задумом, користувачі повинні фотографувати тільки інших людей – бути "папараці" для своїх друзів. Спочатку в профілі відображаються фотографії, зроблені іншими людьми. На другому плані — те, що зняв сам користувач.

Така концепція начебто повинна "сприяти обміну реальними фотографіями між друзями".

За останнє десятиліття наші стрічки все більше наповнюються відредагованими, на вигляд бездоганними фотографіями. Коли ми пишемо про себе, ми, природно, хочемо ділитися тільки найбільш захопливими моментами нашого життя. Ми редагуємо фотографії та пишемо дотепні підписи, намагаючись представити себе в кращому світлі. У підсумку це змагання за увагу, в якому ніхто не виграє. Чим більше ми гортаємо стрічки, тим більше нам здається, що ми не дотягуємо. І так по колу. Але життя складається з безлічі неідеальних і ідеальних моментів, які варто відобразити й поділитися ними. Ми створили Poparazzi, щоб позбавити вас від необхідності бути ідеальним, роблячи акцент на людях, з якими ви знаходитесь,

– написала команда Poparazzi.



Інтерфейс додатку Poparazzi / Скриншот

У додатку є й інші особливості:

Фотографії не можна редагувати перед публікацією.

Немає коментарів. Реакції доступні лише у вигляді емодзі.

Немає підписів і хештегів.

Користувачі не бачать кількість підписників одне одного, але бачать кількість переглядів так званих "pop" — фотографій, на які потрапила людина.

Немає можливості перемкнутися на фронтальну камеру.

Опублікувати фотографію або серію знімків у форматі GIF у профілі можуть тільки ті автори, на яких підписаний користувач.

Будь-яку фотографію, зроблену іншою людиною, можна видалити зі свого облікового запису. Чи збережеться фотографія в профілі автора фотографії – не уточнюється.

Соцмережа також дозволяє закрити обліковий запис. Тоді відзначати користувача на фотографіях зможуть тільки схвалені облікові записи.

Додаток активно намагається "завіруситися": при завантаженні фотографії людини, якої немає в соцмережі, але є в контактах автора фото, Poparazzi відправляє йому повідомлення про те, що його фотографія була опублікована.

Poparazzi знаходиться у відкритому доступі, але поки є тільки для iOS. Команда сервісу працює над версією для Android, але точних термінів не називає.