У мережі не вщухає ажіотаж навколо нової соцмережі Clubhouse. Усі її обговорюють, шукають якісь інвайти і навіть плутають додатки в надії потрапити у соцмережу. Лише за останній тиждень січня до Clubhouse приєдналися 1,1 мільйона осіб, хоча доступ надається лише за запрошеннями. Ми вирішили розповісти, що ж це за мережа, де можна поспілкуватися з самим Маском та Цукербергом

З чого все почалося іяк працює Clubhouse

Заснувана Clubhouse навесні 2020 року у Каліфорнії двома екс-розробниками Google Полом Девісон і Роганом Сетом. Тож це молодий проєкт, якому ще й рік не виповнився. Однак, соцмережа привертає увагу абсолютно інноваційним принципом роботи. Тут ніхто не пише публікації, не відправляє текстові повідомлення, ні, все працює зовсім незвично.

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Творці Clubhouse Роган Сет та Пол Девісон / Скріншот з YouTube

Ключовою особливістю Clubhouse є виключно живе спілкування у "кімнатах" та "клубах". Власне це два основних стовпи соцмережі.

Кімната – це активна бесіда, що триває у даний момент часу і до якої можна приєднатися прямо зараз.

– це активна бесіда, що триває у даний момент часу і до якої можна приєднатися прямо зараз. Клуб – це спільнота користувачів, які цікавляться певної темою. Всередині нього можна створювати кімнати, до яких зможуть підключатися лише учасники цього клубу.

Будь-який зареєстрований користувач Clubhouse отримує можливість створити публічну "кімнату" для спілкування на задану тематику, після чого усі його підписники отримають повідомлення з пропозицією приєднатися до розмови. Записувати розмови заборонено правилами сервісу.

Далі все відбувається за правилом ланцюгової реакції – пропозицію приєднатися до "кімнати" отримують підписники тих хто вже приєднався і бесіди у "кімнатах" наповнюються учасниками. Варто зазначити, що учасники кімнати поділяються на спікерів та слухачів, хоча у кожного є можливість "підняти руку" і стати спікером, щоб, наприклад, поставити запитання тому, хто зараз виступає.

Для того, щоб створити власний "клуб" потрібно щонайменше тричі організувати дискусії в окремих "кімнатах". Після цього можна подати заявку на реєстрацію "клубу", яку мають схвалити модератори соцмережі. Створені користувачами "кімнати" можуть бути публічними, приватними або доступними тільки для членів певного "клубу".

Обмеження соцмережі

Хоча соцмережа ще зовсім молода, вона досі має кілька важливих обмежень, які обмежують кількість користувачів.

Clubhouse доступний тільки у вигляді мобільного додатку для iPhone з підтримкою iOS 13. Отже власники Android-смартфонів та iPhone 6 і старше не можуть скористатися додатком. Коли Clubhouse стане доступним для Android невідомо.

Реєстрація в Clubhouse поки здійснюється тільки за запрошенням від іншого користувача. Кількість таких інвайтів для кожного обмежена, однак, час від часу вони поповнюються.

У бесіді може перебувати одночасно до 5 тисяч осіб. Не встигли вчасно зайти – послухати бесіду вам не вдасться.

Як шукати кімнати в Clubhouse

Під час реєстрації у соумережі користувачу пропонується вказати мови та зацікавлення, за якими надалі користувач отримуватиме пропозиції "кімнат" у полі його інтересів. "Кімнати" на за інтересами користувач може знайти через пошук у самому додатку, також знайти нові "кімнати" можна у своїй персоналізованій стрічці, яка формується відповідно до списку інтересів, зазначених при реєстрації. Враховуються також "кімнати", в яких беруть участь ті, на кого підписаний користувач.

Вибух популярності та знаменитості в Clubhouse

Соцмережа стала унікальним місцем де можна зустріти найвідоміших людей планети, таких як Ілон Маск або Марк Цукерберг. Власне, перший значний стрибок популярності соцмережі стався після того, як у одній з кімнат виступив Ілон Маск. Мільярдер та інженер поділився подробицями щодо підготовки експедиції на Марс, розповів про проєкт Neuralink, а також висловив кілька власних припущень щодо виховання дітей у сучасному суспільстві.



Ілон Маск та Марк Цукерберг в Clubhouse / Фото 24 канал

Виступ Маска у Clubhouse викликав такий ажіотаж, що на його прохання сервіс дозволив викласти запис розмови на YouTube – виняток було зроблено через те, що обмеження на 5 тисяч осіб позбавило змоги почути Маска усім бажаючим.

Запис розмови можна прослухати на ютубі: дивіться відео

Через тиждень до соцмережі приєднався засновник Facebook Марк Цукерберг і також виступив в одній з кімнат. Він пролив світло на роботу підрозділу Facebook Reality Labs, який займається AR та VR проєктами. Ці дві події викликали нечуваний ажіотаж і до соцмережі почало приєднуватися більше знаменитостей, яких могли почути практично усі бажаючі, яким пощастило потрапити до тієї чи іншої кімнати. Відтак аудиторія соцмережі почала дуже швидко зростати. Зараз у соцмережі можна знайти, наприклад, Св'ятослава Вакарчука та Дмитра Дубілета, а також чимало інших популярних українських зірок та політиків.



Сторінки українських знаменитостей в Clubhouse / Фото 24 канал

Завдяки стрімкому зростанню популярності стартап (а наразі Clubhouse не заробляє) вже був оцінений в один мільярд доларів. Кілька тижнів тому венчурний фонд Andreessen Horowitz вклав у соцмережу 100 мільйонів доларів.

Як потрапити в Clubhouse

Насправді все доволі просто. Для початку потрібен iPhone з актуальною версією iOS 13 і не старше. Далі достатньо завантажити додаток соцмережі і отримати інвайт (запрошення) від знайомого. Це не настільки велика проблема, як може здаватися на перший погляд. Як показує практика, отримати інвайт можна доволі швидко від одного з ваших друзів, які вже долучилися до соцмережі.

Може статися й так, що ваш друг додасть вас у соцмережу і без запрошення. Для цього потрібно, щоб ви були у цого записній книжці на момент його реєстрації в Clubhouse, тоді соцмережа сама запропонує йому додати вас.



Процес реєстрації та вибір тем інтуїтивний та зручний / Фото 24 канал

Як тільки ви отримаєте інвайт, потрібно зареєструватися у соцмережі, вибрати нік та заповнити інформацію про себе. Далі Clubhouse запропонує підписатися на знайомих вам людей, потім вибрати коло інтересів, а після цього – підписатися на тих з ким ваші інтереси збігаються.

Пройшовши ці етапи, ви побачите головний екран з переліком усіх активних кімнат, у яких беруть участь ті користувачі, на яких ви підписалися, причому не лише у якості спікерів, а й слухачів. Вибираєте ту, яка вам найбільш цікава, підключаєтеся і слухаєте.

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Підсумок

Clubhouse – це унікальна соцмережа нового типу, якій вдалося знайти справді цікавий підхід до того, як користувачі комунікують між собою. Соцмережі вдалося за короткий час вибудувати величезну спільноту, яка перейнялася атмосферою та духом творців та прийняла їх ідею. Без сумніву вже зовсім скоро ми отримаємо низку схожих сервісів (Facebook вже заявив про роботу над аналогом Clubhouse), які будуть наслідувати соцмережу.