Як штучний інтелект ASKfm змінив взаємодію з користувачами

Надсилаючи запитання багатьом людям, які його оточують, користувач хоче отримати різні думки, познайомитися або дізнатися відповідь на запитання, яку неможливо знайти у Вікіпедії.

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Раніше Shoutout (масове запитання) надсилалося групі випадкових користувачів навколо автора. Тепер штучний інтелект враховує розмір країни, у якій надсилається повідомлення, аналізує час доби та кількість питань, які люди навколо автора надсилають у цю хвилину.

Ми хочемо зробити спілкування користувачів цікавішим і з'єднати тих, хто має спільні теми для діалогів. Завжди корисно отримати пораду чи думку від людини, яка розуміється на цій темі. Це те, чого ми хочемо досягти, надіславши запитання не випадковим людям, а тим, хто з більшою ймовірністю відповість на нього!

– розповідає Томас Джундо, керівник відділу продуктів @ASKfm

Розумний рушій надсилає лише питання, які цікаві користувачам. Крім того, питання в першу чергу надходять до тих користувачів, які зараз онлайн, щоб автори отримали відповіді найшвидше.

Що змінив штучний інтелект

Перші результати тестування показали зростання залучення користувачів у різних місцях від 20 до 50%, і вони продовжують зростати паралельно з навчанням штучного інтелекту та його вдосконаленням.

Для того аби допомогти вивченню соціальної мережі або перевірити, наскільки точно штучний інтелект знайде вам співрозмовника потрібно просто надіслати запитання на ASKfm!