Хакери зламали соціальну мережу Трампа – Gettr та викрали дані 90 тисяч користувачів
Джерело:Vice
Хакерам вдалося розкрити адреси електронної пошти та інші конфіденційні дані більш ніж 90 тисяч користувачів нової соцмережі Gettr, запущеної на минулому тижні радником Дональда Трампа. У вівторок користувач одного з хакерських форумів опублікував базу даних, в якій, за його словами, зібрано інформацію про усіх користувачів Gettr.
Раніше ми розповідали, що один з хакерів зламав сайт соціальної мережі Gettr та замінив назви у профілях декількох користувачів залишивши своєрідне послання. Тоді творці соцмережі тоді запевняли, що владнали проблему.
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Які дані викрали хакери
Цього разу хакери отримали доступ до даних більш ніж 90 тисяч користувачів та викрали:
- адреси електронної пошти;
- імена користувачів;
- інформацію про статус і місце перебування.
Один з користувачів соціальної мережі підтвердив, що його дані дійсно присутні у базі даних, опублікованій хакером. Проте, достовірно невідомо, чи містить список дані всіх користувачів соціальної мережі.
Експерти заявляють, що цей інцидент варто розглядати як витік даних, і він повинен бути вивчений регулюючими органами. Gettr поки не прокоментувала ситуацію.Цікавий факт. Дослідники проаналізували API Gettr і повідомили, що воно містить масу помилок, що робить соціальну мережу легкою мішенню для зловмисників. Висуваються припущення, що незабаром хтось може повністю очистити весь контент веб-сайту.