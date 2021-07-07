Раніше ми розповідали, що один з хакерів зламав сайт соціальної мережі Gettr та замінив назви у профілях декількох користувачів залишивши своєрідне послання. Тоді творці соцмережі тоді запевняли, що владнали проблему.

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Які дані викрали хакери

Цього разу хакери отримали доступ до даних більш ніж 90 тисяч користувачів та викрали:

адреси електронної пошти;

імена користувачів;

інформацію про статус і місце перебування.

Один з користувачів соціальної мережі підтвердив, що його дані дійсно присутні у базі даних, опублікованій хакером. Проте, достовірно невідомо, чи містить список дані всіх користувачів соціальної мережі.

Експерти заявляють, що цей інцидент варто розглядати як витік даних, і він повинен бути вивчений регулюючими органами. Gettr поки не прокоментувала ситуацію.

Цікавий факт. Дослідники проаналізували API Gettr і повідомили, що воно містить масу помилок, що робить соціальну мережу легкою мішенню для зловмисників. Висуваються припущення, що незабаром хтось може повністю очистити весь контент веб-сайту.