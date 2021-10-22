Соціальну мережу Дональда Трампа зламали через кілька годин після запуску

Колишній президент США Дональд Трамп після блокування його сторінок у Twitter, Facebook та YouTube пообіцяв запустити власну соціальну мережу, позбавлену цензури великих корпорацій та впливу держави. Він виконав обіцянку і запустив сервіс "Truth Social". Його зламали через кілька годин після запуску.

Про запуск власної соціальної мережі Дональд Трамп оголосив у середу 20 жовтня у спеціальному пресрелізі. Наразі вона ще не запустилась для широкого загалу, але хакери з групи Anonymous вже встигли там відзначитись.

Цікаво Трамп анонсував створення нової соцмережі Truth Social і кинув виклик Facebook та Apple

Що відомо

Група хакерів, отримавши доступ до Truth Social, створила чотири нові облікові записи. Один від імені самого Трампа, другий — його колишнього помічника Стіва Беннона. Інші підписали іменами Джека Дорсі, генерального директора Twitter, та Рона Уоткінса, відомого своєю прихильністю різноманітним теоріям змови.

На фейковій сторінці Трампа, хакери опублікували фотографію свині , яка випорожнюється.

, яка випорожнюється. За словами відповідальних, злом був частиною "онлайн-війни проти ненависті".



Публікація на фейковій сторінці Трампа у новій соціальній мережі Truth Social / Скриншот зі сторінки репортера The Washington Post Дрю Харвелла

Майбутній сайт повинен відкритись для реєстрації у листопаді для окремих запрошених, і для громадськості – у першому кварталі 2022 року. Поки що люди можуть приєднатися до списку очікування.

Інтерфейс соціальної мережі схожий на Twitter / Фото Дрю Харвелла

, Дональда Трампа заблокували у соцмережах після заворушень у Капітолії за заклики до насильства та мову ворожнечі. Його сторінки мали мільйони підписників і були видалені назавжди.