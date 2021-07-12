Абсолютно у всіх соціальних мережах відбуваються онлайн-дебати. Головна умова їх появи – це можливість коментувати. Вчені виявили, що дизайн соціальної мережі впливає на те, наскільки комфортно людям вести суперечку. Наприклад, кількість та тривалість суперечок у мережах YouTube та Facebook значно різняться. Слід відзначити, що дослідження було профінансоване компанією Facebook.

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Деталі дослідження

Було опитано 257 осіб про їхній досвід використання аргументів в мережі та про те, як дизайн може допомогти або завадити вести суперечку. Дослідники запитали, які особливості 10 різних платформ соціальних мереж дозволяють легко або складно вести суперечки в інтернеті та чому.

Виявилося, що у мережі YouTube користувачі дуже рідко вступають у суперечки. Водночас користувачам Facebook їх майже неможливо уникнути.

Facebook



Facebook – найбільша соціальна мережа світу / Фото Unsplash

70% опитаних людей брали участь у сварках, які виникали у мережі Facebook. Більшість негативно відгукуються про такий досвід.

Користувачі відзначають, що сварки у коментарях "віч-на-віч" перетворюють практично на гладіаторську арену, коли друзі та інші користувачі спостерігають за перебігом суперечки, періодично або постійно додаючи власні коментарі. Таким чином, сварка "віч-на-віч" стає "полем бою" двох або більше груп.

Водночас відзначається, що Facebook структурує коментарі, заважаючи зручній взаємодії між учасниками дебатів. Це відбувається тому, що багато коментарів автоматично приховуються алгоритмом. Це заважає людям бачити контент та взагалі брати участь в обговоренні.

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WhatsApp



WhatsApp – популярний месенджер / Фото Unsplash

Навпаки, суперечки на платформі обміну особистими повідомленнями, такий як WhatsApp, дозволяють користувачам "бути чесними та вести чесну розмову". Виявилося, що платформа – це популярне місце сварок та обміну думок. 76% учасників опитування заявили, що сперечалися на платформі.

Організація повідомлень також дозволяла людям "зосередити увагу на поточному обговоренні". На відміну від розмов віч-на-віч, людина, яка отримує повідомлення в WhatsApp, може вибирати, коли відповідати. Це допомагає онлайн-діалогу, адже у користувачів є більше часу, щоб обміркувати свої відповіді. Однак іноді між повідомленнями йшло дуже багато часу, тому люди відмічають, що їм здавалося, що їх ігнорують.

В цілому, учасники дослідження вважали, що обговорювати спірні теми на приватних платформах зручніше, ніж на публічних, таких як Facebook.

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YouTube



YouTube – один з найпопулярніших відеохостингів світу / Фото Unsplash

Далеко не всі люди повідомили, що брали участь в суперечках на YouTube. Їхня думка про YouTube залежала від того, яку функцію вони використовували. Коментуючи, люди говорили, що вони "можуть написати що-небудь спірне, й ніхто на це не відповість», що дає враження, що це не бесіда, а відгук. Користувачі відмічають, що у них могли бути суперечки під час онлайн-ввімкнення, адже повідомлення в таких чатах не модеруються.

На відміну від Facebook та WhatsApp, YouTube зосереджений на відеоконтенті, а не прямому соціальному спілкуванню.

Модерація на всій платформі YouTube викликала неоднозначні відгуки, оскільки деякі люди вважали, що можуть "вільно коментувати без переслідувань", а інші говорили, що відео видаляються на розсуд YouTube "зазвичай через сміховинну або безглузду причину". Люди також говорять, що автори каналів видаляють коментарі під своїми відео, якщо вони "їм не подобається", це заважає людям вести складні дискусії.

Висновки дослідження

Учасники дослідження відмічають, що багато з чинних функцій у соціальних мережах їх цілком задовільняють. Наприклад, можливість видаляти підбурливий контент, блокувати користувачів, які заважають спілкуванню та використовувати смайлики для передачі емоцій в тексті.

Дослідження показало, що дизайн прямо впливає на можливість вести конструктивну суперечку. Якщо одні мережі більше "заточені" на конкретний вид контенту (Instagram, YouTube, TikTok), то інші орієнтовані на широку авдиторію.

Також дослідження показало, що у користувачів присутнє "незадоволене бажання" обговорювати складні теми в мережі, а різноманітні соціальні мережі та їхні дизайнерські рішення допомагають або заважають таким обговоренням. Користувачам найбільше подобаються проєкти, які дозволяють їм створювати власні спільноти та обговорення. Водночас вони побоюються втручання, яке може послабити намічену дискусію та викликати неприємні наслідки.

У дослідженні пропонується створити "ефективні методи систематичного центрування відносини користувачів". Адже на базі таких досліджень дослідники можуть озброїти дизайнерів потужними інструментами для турботи про своїх користувачів та зроблять комфортними суперечки та обговорення у різних соціальних мережах.