Чи не найголовнішою новиною 2021 року став штурм Капітолію США, який привів до блокувань та видалень аккаунтів президента Дональда Трампа у популярних соцмережах. Під роздачу потрапив додаток соцмережі Parler, популярної у прихильників Трампа – його видалили з App Store та Google Play.

Почнемо з того, що Parler – це сервіс мікроблогів і соціальна мережа на кшталт Twitter, що власне позиціонує себе як його альтернативу позбавлену цензури. Одразу ж вимальовується головна причина, яка зібрала у цій соцмережі таку кількість користувачів з характерними переконаннями й поглядами.

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Ідея сервісу

Сервіс Parler створювався як платформа, вільна від обмежень характерних для інших соціальних мереж, яка просуває свободу слова (практично як і будь-яка подібна мережа до Parler). Увага користувачів та постійний їх притік почався після блокування як консервативних публічних осіб (переважно тих які підтримують Трампа) в інших соцмережах, так і невдоволення людей різних культур, що далекі від лівого порядку.

По суті творці Parler зробили Twitter з відсутністю модерації. Таким чином, Parler і переманив багатьох лідерів думок та їх аудиторію зібравши їх на своєму майданчику.

Якщо порівнювати Parler з його конкурентом та ідейним натхненником – Twitter, то можна побачити низку відмінностей цього сервісу:

відсутність модерації постів;

відсутність ризику "зловити" бан;

система рекомендацій;

можливість редагування власних постів протягом 24-х годин;

можливість швидко верифікувати будь-яку особу (все що потрібно – фото паспорта та селфі;

донати (спонсорська допомога за публікації)

Цільовою аудиторією платформи стали переважно користувачі зацікавлені у політиці, прихильники Трампа та люди консервативних поглядів.

На відміну від конкуруючих мереж Parler дозволяє кожному користувачеві публікувати все, що йому заманеться. Не важливо відповідає ця інформація дійсності чи розпалює міжнаціональну ворожнечу – не має значення. Наприклад, на відміну від Twitter, нова платформа не видаляє оманливі твердження Дональда Трампа про його перемогу на президентських виборах в США та не супроводжує їх ремарками з роз'ясненнями.

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Зростання популярності

Parler вже став улюбленим майданчиком для американських правих радикалів. Після перемоги на виборах кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена популярність нового сервісу різко зросла. Всього за п'ять днів до Parler приєдналися 4,5 мільйона нових користувачів.

З огляду на переважно консервативну базу користувачів, виникають питання про те, як довго платформа зможе процвітати й далі, адже вже зараз її почали блокувати Google, Apple та Amazon.

Що публікують в Parler

Зазвичай люди, чиї акаунти у Twitter або Facebook були заблоковані через контент, який вони публікували, можуть знайти такий собі "політичний притулок" в Parler. Часто повідомлення, які були видалені з інших сайтів соціальних мереж, їх автори потім переносили на Parler, щоб поділитися ними з однодумцями. Відтак контент розміщений на Parler часто носить характер гострих політичних висловлювань, наповнених альтернативними думками, антисемітизмом та різноманітними теоріями змови.

Parler під загрозою зникнення

На думку компаній Google, Apple та Amazon, користувачі Parler поширюють на платформі заклики до насильства. Глава сервісу в недавньому інтерв'ю поскаржився на те, що IT-гіганти фактично знищили його компанію, а заодно посягнули й на свободу слова.

Тепер Parler не знайти ні в App Store, ні в Google Play, адже платформа була видалена з цих майданчиків. Від співпраці з Parler відмовився і Amazon, припинивши надання доступу до своїх сервісів.

Все почалося з того, що 6 січня 2021 року натовп прихильників Дональда Трампа, які вимагали перегляду результатів президентських виборів у США, пішов на штурм Капітолію. Після коментарів чинного глави Білого дому про це у Twitter його офіційний акаунт був заблокований компанією, а пізніше видалений назавжди.

Публікації його прихильників із закликами почати рішучі дії як протест проти перемоги Джо Байдена також обмежувалися модераторами. Як результат, велика кількість консерваторів пішла в Parler, але це тривало недовго – спочатку додаток було видалено з двох найбільших магазинів, а потім він втратив хостинг-провайдера.

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Реакція творця соцмережі

Глава Parler Джон Мейтц побоюється, що відмова від співпраці з боку Amazon, Google і Apple може повністю зруйнувати його бізнес. Водночас він вважає бойкот несправедливим – на його думку, компанії Кремнієвої долини мають намір "повністю знищити свободу слова в інтернеті".

Мейтц стверджує, що IT-гіганти об'єдналися, щоб не тільки обмежити доступ до застосунку, а й фактично відключити всі сервіси компанії "від інтернету". За словами засновника Parler, ситуація, яка трапилася з його сервісом, "може статися з кожним".