Соціальна мережа Дональда Трампа Truth очолила список найпопулярніших додатків App Store

Раніше для окремих користувачів була доступна тестова версія нового сервісу Дональда Трампа Truth Social. Тепер мільярдер запустив її для широкого загалу.

Додаток Truth Social запустився у неділю ввечері в магазині додатків Apple. А вже у понеділок вранці потрапив у топ завантажень.

Цікаво Соціальну мережу Дональда Трампа зламали через кілька годин після запуску

Що відомо про соціальну мережу Трампа

Що відрізняє Truth Social!? Ми є соціальною мережею, вільною від політичної дискримінації. Приєднуйтесь до нас і діліться, спілкуйтеся й отримуйте задоволення! Слідуйте за Правдою!

– написали розробники на сторінці додатка в App Store.

Як повідомляє джерело, додаток автоматично завантажився на пристрої тих користувачів, які самостійно записалися в лист очікування.

Багато користувачів повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису. Вони бачили повідомлення про необхідність зачекати через "величезний попит".

Вони бачили повідомлення про необхідність зачекати через "величезний попит". Якщо подивитись на скриншоти, опубліковані на сторінці завантаження, сервіс копіює загальні мотиви дизайну Twitter, який Дональд Трамп любив найбільше з усіх соцмереж, де його заблокували.



Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу



Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу

Свою нову розробку компанія Трампа називає "великим шатром", під яким знайдеться місце будь-кому: "Уявіть собі гігантське шатро на відкритому повітрі на весіллі вашого кращого друга. Хто там? Кілька сімей з усіх куточків США і всього світу. Дядько Джим з Атланти – гордий лібертаріанець. Тітка Келлі з Техасу – стійка консерваторка. Ваш двоюрідний брат Джон з Каліфорнії — переконаний ліберал. І знаєте що? Вони зібралися, щоб чудово провести час і поділитися своїми різними точками зору на навколишній світ. Хоча ми не завжди погоджуємося одне з одним, ми вітаємо ці різні думки та активну розмову, яку вони ведуть".

На папері все звучить красиво. Однак попереднє перебування Трампа у соцмережах закінчилося штурмом Капітолію. Що вийде у його команди цього разу, покаже час. Нагадаємо, раніше Truth Social зламали одразу після тестового запуску й опублікували на сайті непристойні зображення.