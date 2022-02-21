Соціальна мережа Дональда Трампа Truth очолила список найпопулярніших додатків App Store

21 лютого 2022 , 23:04
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Джерело:

Reuters

Раніше для окремих користувачів була доступна тестова версія нового сервісу Дональда Трампа Truth Social. Тепер мільярдер запустив її для широкого загалу.

Додаток Truth Social запустився у неділю ввечері в магазині додатків Apple. А вже у понеділок вранці потрапив у топ завантажень.

Цікаво Соціальну мережу Дональда Трампа зламали через кілька годин після запуску

Що відомо про соціальну мережу Трампа

Що відрізняє Truth Social!? Ми є соціальною мережею, вільною від політичної дискримінації. Приєднуйтесь до нас і діліться, спілкуйтеся й отримуйте задоволення! Слідуйте за Правдою!
– написали розробники на сторінці додатка в App Store.

  • Як повідомляє джерело, додаток автоматично завантажився на пристрої тих користувачів, які самостійно записалися в лист очікування.
  • Багато користувачів повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису. Вони бачили повідомлення про необхідність зачекати через "величезний попит".
  • Якщо подивитись на скриншоти, опубліковані на сторінці завантаження, сервіс копіює загальні мотиви дизайну Twitter, який Дональд Трамп любив найбільше з усіх соцмереж, де його заблокували.


Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу


Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу

Свою нову розробку компанія Трампа називає "великим шатром", під яким знайдеться місце будь-кому: "Уявіть собі гігантське шатро на відкритому повітрі на весіллі вашого кращого друга. Хто там? Кілька сімей з усіх куточків США і всього світу. Дядько Джим з Атланти – гордий лібертаріанець. Тітка Келлі з Техасу – стійка консерваторка. Ваш двоюрідний брат Джон з Каліфорнії — переконаний ліберал. І знаєте що? Вони зібралися, щоб чудово провести час і поділитися своїми різними точками зору на навколишній світ. Хоча ми не завжди погоджуємося одне з одним, ми вітаємо ці різні думки та активну розмову, яку вони ведуть".

На папері все звучить красиво. Однак попереднє перебування Трампа у соцмережах закінчилося штурмом Капітолію. Що вийде у його команди цього разу, покаже час. Нагадаємо, раніше Truth Social зламали одразу після тестового запуску й опублікували на сайті непристойні зображення.

Автор: Олександр Гайдамашко